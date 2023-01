Goede jaarstart voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is het nieuwe jaar erg goed begonnen. Bij een slotstand van 724,26 punten vrijdag won de AEX 5,1 procent op weekbasis. Vorige week vrijdag, op de laatste handelsdag van 2022, sloot de hoofdindex op 689,01 punten.

Een bekende beurswijsheid is dat als de eerste vijf handelsdagen positief verlopen, dit een voorbode is voor een goed beursjaar, aldus analist Corné van Zeijl van Actiam.

En volgens de analist is er inderdaad een correlatie. "Maar het verband is uitermate zwak", voegt hij toe.

Analisten wezen op diverse factoren die momenteel voor een optimistische stemming zorgen op de beurzen. Zo zijn er steeds meer signalen dat de inflatie in Europa afkoelt, waardoor de economische vooruitzichten verbeteren. Dat ziet ook econoom Chris Williamson van S&P Global naar aanleiding van cijfers over de Europese industrie van afgelopen week. De industrie in de eurozone kromp in december minder sterk.

De consumentenprijzen in de eurozone stegen met 9,2 procent op jaarbasis afgelopen maand. In november was de stijging nog 10,1 procent. En in oktober noteerde de inflatie op 10,6 procent, een piek.

Williamson wees op een herstel van de aanvoerketen, terwijl er volgens hem ook minder zorgen zijn over de energiecrisis in Europa, mede dankzij de genomen maatregelen door overheden.

"Een dalende inflatie kan de financiële markten weer rugwind geven", meent investment specialist Jack Horvest van Van Lanschot Kempen.

Toch bleek het optimisme op de beurs niet oneindig. Op donderdag kwam er na een sterk banenrapport uit de VS een kortstondig einde aan de rally.

In december kwamen er 235.000 nieuwe banen bij in de VS, terwijl analisten vooraf rekenden op 153.000 banen.

Dat betekent dat de arbeidsmarkt in de VS krap blijft, en er dus voor de Federal Reserve voldoende reden blijft om de rente stevig te blijven verhogen.

"Met wat we nu zien in de Amerikaanse arbeidsmarkt lijkt er weinig reden voor de Fed om het beleid te verslappen", aldus analist Michael Hewson van CMC Markets. En dat was ook de boodschap woensdagavond in de notulen van de laatste rentevergadering.

Hewson van CMC denkt dan ook dat de markt rekening moet houden met nog eens minimaal 100 basispunten renteverhoging door de Fed in het eerste kwartaal.

Vervolgens gingen de aandelenmarkten op de parkeerstand in afwachting van het officiële banenrapport op vrijdagmiddag.

En hoewel er meer banen bijkwamen dan verwacht, namelijk 223.000 in plaats van 200.000, en de werkloosheid onverwacht daalde naar 3,5 procent, bevatte het rapport ook een meevaller.

"De loonstijging ging van 5,1 naar 4,6 procent. Dus minder kans op loonprijsspiraal. Het is nog altijd 4,6 procent meer kosten, maar het is minder dan verwacht", aldus Van Zeijl.

Het is de kleinste loonstijging sinds de zomer van 2021, en een signaal dat de inflatiedruk afneemt. En dat zal de Federal Reserve prettig vinden.

En zo leken beleggers er ook over te denken, want de koersen liepen op na het rapport.

Kort na het banenrapport kwam er echter ook nog een inkoopmanagersindex van ISM voor de Amerikaanse dienstensector, en die viel enorm tegen. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 56,5 in november naar 49,6 afgelopen maand. De markt rekende op een beperkte daling tot 55,1. Dat betekent dat er voor het eerst in dertig maanden geen groei meer is in de dienstensector.

De olieprijs daalde op weekbasis een paar dollar naar 73,73 dollar voor een vat WTI. Volgens veel analisten hangt de prijsdaling van olie samen met de vrees voor een wereldwijde recessie en de omvangrijke coronagolf in China.

Stijgers en dalers

In de AEX deed Prosus afgelopen week goede zaken met een plus van 12,9 procent op weekbasis, geholpen door een flinke waardestijging van het belang in Tencent. Besi schreef 9,9 procent bij en ArcelorMittal won 9,8 procent.

Wolters Kluwer eindigde onderaan, maar steeg nog altijd 0,9 procent.

Shell hield het hoofd boven water, ondanks een flinke koersval aan het begin van de week door een fors gedaalde olieprijs. Het aandeel herstelde richting het einde van de week en kwam ook met een korte tussentijdse update over het vierde kwartaal. ING sprak van een zwakke update, terwijl RBC van een gemengd bericht sprak. Het aandeel Shell steeg op weekbasis 1,3 procent.

In de AMX schoot Basic-Fit met 13,6 procent omhoog. ABN AMRO won 12,9 procent. ABN kreeg een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. De bank stond al op de favorietenlijst van Deutsche.

OCI gaf 4,4 procent prijs, terwijl ASR met een min van 4,1 procent eveneens een lastige week achter de rug heeft.

Onder de kleinere aandelen won Vivoryon 10,5 procent. B&S steeg 10,0 procent. Avantium ging er ook 10,0 procent op vooruit. De bekende beursgoeroe Geert Schaaij tipte Avantium.

Sligro steeg 8,3 procent na omzetcijfers die door analisten positief werden ontvangen.

Azerion gaf 9,2 procent prijs. Vrijdag 30 december tekende Principion Holding, de grootste aandeelhouder van Azerion, een putoptie overeenkomst met LDA Capital voor de verkoop van maximaal 10 miljoen aandelen Azerion.