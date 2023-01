Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, maar daalde op weekbasis meer dan 6 dollar per vat.

Het is de eerste daling op weekbasis in vier weken. De olieprijs staat in het nieuwe jaar onder druk, deels als gevolg van de groeiende risico-aversie en zorgen over meer vraagvernietigende renteverhogingen door de Fed.

Mild weer in een groot deel van de VS is ook een prijsdrukkende factor, aangezien dit de door veel analisten verwachte omschakeling van gas naar olie door elektriciteitscentrales in het noordoosten van de VS heeft verminderd.

"De prijsdaling werd tevens veroorzaakt door zorgen over de vraag te midden van de laatste golf van coronavirusinfecties in China, na het abrupt opheffen van de coronavirusbeperkingen. We verwachten echter dat de oliemarkt uiterlijk halverwege het jaar merkbaar zal verkrappen", zei grondstoffenanalist Barbara Lambrecht van Commerzbank.

De ontwikkeling van de Amerikaanse ruwe olieproductie is teleurstellend, met een outlook die in de tweede helft van 2022 herhaaldelijk naar beneden is bijgesteld, merkte ze op, en het is onwaarschijnlijk de de productie tegen het einde van 2023 op het niveau zal liggen van voor de coronacrisis, zei ze.

De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 0,1 procent, ofwel 0,10 dollar, hoger op 73,77 dollar op de New York Mercantile Exchange.