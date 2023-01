Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,8 procent tot 3.878,78 punten, de Dow Jones index won 1,7 procent op 33.500,14 punten en de Nasdaq noteerde 2,1 procent hoger op 10.517,35 punten.

Het zwaartepunten van de handelsdag lag vrijdag bij de publicatie van het Amerikaans banenrapport. Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de werkgelegenheid in december is gestegen met 223.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging met 200.000 banen. Voor november werd de banengroei aangepast van 263.000 naar 256.000 De werkloosheid daalde van 3,6 naar 3,5 procent, terwijl de lonen op jaarbasis stegen met 4,6 procent tot 32,82 dollar. In november stegen de lonen nog met 5,1 procent.

"De publicatie was een win-win-situatie vanuit het perspectief van de Fed, aangezien het aangaf dat de looninflatie afneemt terwijl de banengroei stabiel blijft", zei analist Peter Essele van Commonwealth Financial Network. "Gekoppeld aan het feit dat de algemene inflatie de goede kant op blijft gaan, is er een groeiende kans dat de Fed in staat zal zijn de economie zacht te laten landen", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de Amerikaanse dienstensector in december onverwacht is gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 56,5 in november naar 49,6 afgelopen maand. De markt rekende op een beperkte daling tot 55,1.

Orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken zijn in november op maandbasis gedaald met 1,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0638. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0514 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0546 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,4 procent hoger.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS geen publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond bereidt zich voor om binnen enkele weken faillissement aan te vragen. Het aandeel daalde donderdag met bijna 30 procent en noteerde vrijdag 21 procent lager.

Costco steeg 6,6 procent, nadat de warenhuisketen zei dat de netto-omzet in december met 7 procent is gestegen tot 23,8 miljard dollar, terwijl de identieke omzet 5,5 procent steeg.

CytomX Therapeutics gaat samenwerken met moderna om therapieën voor oncologische en niet-oncologische aandoeningen te ontwikkelen. CytomX steeg 36 procent, terwijl Moderna 4,0 procent won.

Tesla steeg 0,9 procent. Het bedrijf verlaagde voor de tweede keer in drie maanden de prijzen in China. Donderdag meldde het bedrijf dat het in december minder auto's heeft afgeleverd die in China zijn gemaakt dan in de voorgaande maand.