Europese beurzen flink hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag stevig hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,2 procent tot 444,42 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,2 procent op 14.610,02 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,5 procent op 6.860,95 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,9 procent hoger op 7.699,49 punten.

Inflatiecijfers uit de eurozone en het Amerikaans banenrapport domineerden vrijdag.

De inflatie in de eurozone in december is opnieuw minder hard gestegen. De prijzen stegen op jaarbasis met 9,2 procent, tegen 10,1 procent een maand eerder. Op maandbasis daalden de prijzen met 0,3 procent. De kerninflatie steeg juist van 5,0 naar 5,2 procent.

Een daling van de inflatie in de eurozone tot onder de 10 procent kan een lichte opluchting zijn voor markten en huishoudens, maar het zal de Europese Centrale Bank er niet van weerhouden om de rente te verhogen, zeiden analisten.

Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek later op de dag dat de werkgelegenheid in december is gestegen met 223.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging met 200.000 banen. De lonen stegen op jaarbasis met 4,6 procent. In november stegen de lonen echter nog met 5,1 procent.

ING sprak van een solide rapport, maar zag ook wat scheurtjes ontstaan. De vraag naar parttimers is voor de vijfde maand op rij gedaald. Dit is volgens de bank een waarschuwingssignaal. De loongroei wijst erop dat de dynamiek op de arbeidsmarkt aan het verschuiven is. "Nu bedrijfsdata wijzen op een recessie, komen er moeilijkere tijden aan", zei ING-econoom James Knightley.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag tevens bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in november op maandbasis zijn gestegen met 0,8 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling met 2,8 procent. In Duitsland zette de detailhandel in november op maandbasis 1,1 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een daling 5,9 procent. En in Duitsland daalden de fabrieksorders.

De euro/dollar steeg na het banenrapport naar 1,0605. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0551 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0546 op de borden.

Olie werd vrijdag tot 1,7 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Shell kwam vrijdagochtend met een eerste update over het vierde kwartaal. ING vond de update wat tegenvallen, terwijl RBC sprak van een gemengd bericht. Het aandeel won 2,1 procent in Amsterdam. In Parijs steeg Totalenergies met 1,3 procent.

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft een versnelde beoordeling van rozanolixizumab goedgekeurd en dat is positief nieuws voor UCB, zo oordeelden de analisten van ING vrijdag. Het aandeel steeg dan ook met 0,7 procent in Brussel.

In Frankfurt steeg Siemens Energy 3,5 procent en Infineon won 2,4 procent. Henkel was met een verlies van 2,4 procent de sterkste daler.

In Parijs ging Renault aan kop met een winst van 3,1 procent, terwijl Engie 3,0 procent verloor.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,6 procent hoger op 3.866,75 punten. De Dow Jones index steeg 1,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,4 procent in het groen.