AEX sluit in het groen na banencijfer

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met een nette winst gesloten. De AEX eindigde 1,4 procent hoger op 724,26 punten. Het was vandaag vooral wachten op het banenrapport uit de VS. Er kwamen in december 223.000 banen bij en de werkloosheid daalde naar 3,5 procent. Er was door de markt gerekend op 200.000 banen en een werkloosheid van 3,7 procent. De banengroei was daarmee wel minder sterk dan in november. En de loongroei viel met 4,6 procent op jaarbasis mee, en daar zal de Federal Reserve blij mee zijn, omdat dit mogelijk een signaal is dat de inflatiedruk afneemt. Het is ook de kleinste stijging sinds de zomer van 2021. "Dat betekent minder kans op een loonprijsspiraal", aldus analist Corné van Zeijl van Actiam. De koersen veerden op na het rapport, maar kregen ruim een uur later een tik, toen ISM wel een heel erg slecht cijfer voor de dienstensector bekendmaakte. De inkoopmanagersindex daalde tot onder de 50, wat betekent dat er sprake is van krimp, en dat na 30 maanden van groei op rij. Vrij snel wisten beleggers zich weer te herpakken, en werd er richting de slotgong nog een aardige rally ingezet. Vanochtend werd al bekend dat de consumentenprijzen in de eurozone in december opnieuw minder hard zijn gestegen. De prijzen stegen met 9,2 procent op jaarbasis. In november was de stijging nog 10,1 procent. En in oktober noteerde de inflatie op 10,6 procent, een piek. Maar de kerninflatie steeg wel, van 5,0 naar 5,2 procent in december. En dus denkt ING dat de ECB gewoon de rente blijft verhogen. Econoom Bert Colijn van ING verwacht dat de ECB in zowel februari als maart de rente met 50 basispunten verhoogt. De euro/dollar handelde op 1,0605 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 3,580 procent. Olie werd circa 1,5 procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX sloten bijna alle fondsen hoger. Koploper was Besi met een koerswinst van 2,5 procent. Aegon en ASML stegen 2,2 procent. AkzoNobel steeg 0,3 procent. In de VS daalden donderdag concurrenten PPG en Sherwin-Williams stevig, nadat RPM International een omzetmisser meldde, aldus handelaar Bert van der Pol van Today's Group. PPG en Sherwin herstellen vandaag weer. Ahold Delhaize werd door Bank of America van de kooplijst gehaald. Het aandeel won toch 0,1 procent. Alleen Universal Music Group verloor 0,1 procent. In de AMX gingen AMG en Aalberts aan de leiding met winsten van 3,9 en 3,7 procent. PostNL daarentegen daalde een half procent. Bij de kleinere aandelen won B&S 2,9 procent en Vivoryon 2,9 procent. Azerion en Kendrion leverden 0,8 en 2,2 procent in. Avantium, dat door beursgoeroe Geert Schaaij werd getipt, steeg 3,2 procent. Wall Street Bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten noteerde Wall Street circa 1,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

