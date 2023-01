Amerikaanse dienstensector krimpt onverwacht - ISM

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dienstensector is in december onverwacht gekrompen. Dit bleek vrijdag uit cijfers van Institute for Supply Management.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 56,5 in november naar 49,6 afgelopen maand. De markt rekende op een beperkte daling tot 55,1.

Het is voor het eerst in dertig maanden dat er geen groei meer is.

De index voor de werkgelegenheid daalde van 51,5 naar 49,8.

Eerder deze week werd uit data van ISM nog duidelijk dat de industrie in de Verenigde Staten in december in een iets hoger tempo is gekrompen dan in de voorgaande maand. Deze index daalde van 49,0 naar 48,4.

Donderdag bleek al uit de inkoopdata van S&P Global dat de dienstensector in de VS in december is gekrompen. Deze index daalde van 46,2 naar 44,7.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, waar minder dan 50 krimp betekent.