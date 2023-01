Wall Street in de wachtkamer voor banenrapport Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De futures op Wall Street tonen vrijdag rond lunchtijd weinig beweging, in afwachting van het Amerikaanse banenrapport. Donderdag kwam ADP al met een rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt, en die bleek een stuk positiever dan analisten hadden verwacht. Dat is goed nieuws, maar wordt door de financiële markten als slecht nieuws beschouwd, aldus analist Art Hogan van B. Riley Wealth, want dit betekent dat de Federal Reserve voldoende reden heeft om de rentes agressief te blijven verhogen. Voor december rekent de markt op 200.000 nieuwe banen, na 263.000 banen erbij in november. Ook toen werden er 200.000 nieuwe banen verwacht. De cijfers van ADP wezen donderdag op een banengroei van 235.000 in december. De verwachting was 153.000. "De Amerikaanse banenmarkt blijft ijzersterk", zei investment manager Simon Wiersma van ING. Maar "goede macrocijfers betekenen mogelijk meer opwaartse druk op de inflatie en is dus slecht nieuws voor beleggers." Nadat het rapport om half drie is gepubliceerd, zal pas duidelijk worden wat Wall Street bij opening echt gaat doen. Verder staan er tijdens de beurshandel in New York nog fabrieksorders en een inkoopmanagersindex voor de dienstensector van ISM op de agenda. Cijfers van ISM gaven eerder deze week aan dat de Amerikaanse industrie in december nog iets hard kromp dan in november. De euro/dollar handelt vrijdag op 1,0491 en de Amerikaanse tienjaarsrente stijgt naar 3,727 procent. Olie wordt iets goedkoper. Bedrijfsnieuws Veel bedrijfsnieuws was er nog niet. Wel meldde Reuters dat Tesla voor de tweede maal in drie maanden de verkoopprijzen in China verlaagde. Sinds september gingen de prijzen voor Tesla’s in China met 13 tot 24 procent omlaag. Het aandeel Tesla lijkt vrijdag meer dan 5 procent lager te openen. OpenAI, de ontwikkelaar van chatbot ChatGPT, is in gesprek om een belang in het bedrijf te verkopen, tegen een waardering van liefst 29 miljard dollar. Dit schreef The Wall Street Journal vrijdagochtend op basis van bronnen. Daarmee zou de waardering sinds 2021 meer dan verdubbeld zijn. Volgende week vrijdag openen de eerste Amerikaanse grootbanken hun boeken. In aanloop verlaagde Deutsche Bank de adviezen voor Bank of America en JPMorgan van Kopen naar Houden. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News