Beursblik: inflatie brengt ECB niet van de wijs

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ondanks een dalende inflatie zal de Europese Centrale Bank gewoon de rente blijven verhogen. Dit stelde econoom Bert Colijn van ING vrijdag. De inflatie in de eurozone daalde van 10,1 procent in november naar 9,2 procent in december. Maar de kerninflatie steeg juist van 5,0 naar 5,2 procent. De kerninflatie stelt nog niet gerust, aldus Colijn. En de stijging van de kerninflatie betekent volgens Colijn dat de ECB dan ook niet van zijn agressieve beleid zal afstappen. Zeker omdat het risico bestaat dat de kernprijzen de komende maanden verder stijgen, aangezien veel bedrijven aan het begin van het jaar hun prijzen verhogen. Volgens Colijn zal de ECB via een milde recessie de inflatie naar de gewenste 2 procent terugdringen. ING verwacht dat de centrale bank in zowel februari als maart de rente met 50 basispunten zal verhogen. Bron: ABM Financial News

