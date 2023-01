Weinig spektakel op Europese beursvloeren

(ABM FN) De Europese beurzen noteerden vrijdag rond het middaguur dichtbij de slotkoersen van donderdag, in afwachting van het Amerikaanse banenrapport.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg licht tot 439,47 punten, de Duitse DAX presenteerde een fractioneel verlies op 14.434 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 6.776 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,3 procent hoger op 7.654 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zijn de ogen van beleggers gericht op het officiële Amerikaanse banenrapport vanmiddag. "De aandacht zal vooral uitgaan naar hoeveel banen er in de dienstensector bij zijn gekomen", aldus Hewson, "naast cijfers over de loongroei." In het banenrapport van ADP, dat donderdag al verscheen, kwam de loongroei uit op 7,3 procent, zo merkte de analist van CMC op.

Tot half drie vanmiddag, als het Amerikaanse banenrapport wordt gepubliceerd, is er vermoedelijk weinig beweging te verwachten op de beurs.

Vanochtend waren er cijfers uit de eurozone. De inflatie daalde in december naar 9,2 procent op jaarbasis. In november was de inflatie nog 10,1 procent. En in oktober noteerde de inflatie op 10,6 procent. Maar de kerninflatie steeg wel, van 5,0 naar 5,2 procent in december.

Verder bleken de detailhandelsverkopen gestegen in de eurozone.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0507. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 3,731 procent.



De olieprijzen stegen met meer dan een half procent.

Bedrijfsnieuws

Shell kwam vanochtend met een eerste update over het vierde kwartaal. ING vond de update wat tegenvallen, terwijl RBC sprak van een gemengd bericht. Het aandeel won evenwel 1,1 procent in Amsterdam. In Parijs steeg Totalenergies met 1,5 procent.

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft een versnelde beoordeling van rozanolixizumab goedgekeurd en dat is positief nieuws voor UCB, zo oordeelden de analisten van ING vrijdag. Het aandeel steeg dan ook met 1,7 procent in Brussel.

In Frankfurt won Fresenius 2,4 procent, terwijl Sartorius 2,1 procent verloor.

In Parijs ging Safran aan de leiding met 1,5 procent. Engie leverde 2,9 procent in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een vlakke start tegemoet.

De S&P 500-index sloot donderdag 1,2 procent lager op 3.808,10 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 1,5 procent en de Dow Jones-index daalde 1,0 procent.