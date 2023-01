Beursblik: gemengde update Shell Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft met een eerste update over het vierde kwartaal een wat gemengde boodschap afgegeven. Dit stellen analisten van RBC vrijdag. Enerzijds gaf Shell in de update een lagere 'guidance' af voor LNG-volumes, maar er waren daarentegen ook beter dan verwachte resultaten voor de handelstak, aldus de analist. Ook vallen de belastingen mee. Bij Upstream lijkt de productie iets mee te vallen. Shell denkt aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte uit te komen. RBC heeft een Outperform advies op Shell met een koersdoel van 32,00 Britse pond. Het aandeel Shell koerst vrijdag in Amsterdam 1,3 procent hoger op 26,60 euro. Bron: ABM Financial News

