Beursblik: wat zwakke update Shell

Beeld: Shell International Limited

(ABM FN-Dow Jones) De eerste inzichten die Shell vrijdag deelde over het vierde kwartaal, zijn wat aan de magere kant. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING. Shell liet onder meer weten dat de resultaten bij Marketing en Chemicals lager uitvallen dan in het derde kwartaal. Daar staan volgens Mulder wel betere raffinagemarges tegenover. Ook noemt de analist lagere belastingen als meevaller. "Het blijft lastig hoe de markt op dit nieuws zal reageren", aldus Mulder, nu de olie- en gasprijzen deze week al onder druk staan. ING heeft een koopaanbeveling op Shell met een koersdoel van 27,50 euro. Mulder verwacht dat de kasstroom van Shell "substantieel" blijft. Ook zal de recent geopende faciliteit in Pennsylvania in 2023 gaan bijdragen. "En de multiples blijven erg laag", voegde hij toe. Het aandeel Shell stijgt vrijdag 1,5 procent naar 26,66 euro. Bron: ABM Financial News

