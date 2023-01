Ontwikkelaar ChatGPT op tientallen miljarden gewaardeerd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OpenAI, de ontwikkelaar van chatbot ChatGPT, is in gesprek om een belang in het bedrijf te verkopen, tegen een waardering van liefst 29 miljard dollar. Dit schreef The Wall Street Journal vrijdagochtend op basis van bronnen. Durfkapitalisten Thrive Capital en Founders Fund zijn volgens de krant in gesprek om aandelen in de onderneming te kopen. Het zou gaan om een investering van minimaal 300 miljoen dollar. In een vorige ronde in 2021, toen er aandelen werden verkocht, werd OpenAI nog gewaardeerd op 14 miljard dollar. OpenAI heeft sindsdien voor tientallen miljoenen dollars aan omzet gedraaid, voor een deel te danken aan de verkoop van AI-software aan ontwikkelaars. De zakenkrant benadrukte dat er nog geen overeenstemming is en dat de voorwaarden nog kunnen wijzigen. Bron: ABM Financial News

