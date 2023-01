Shell geeft eerste inzicht in kwartaalprestaties Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft vrijdagochtend enkele inzichten gedeeld over de prestaties in het vierde kwartaal. Daaruit bleek ook dat de energiereus in het Verenigd Koninkrijk een extra belasting van circa 2 miljard dollar betaalt. Bij Integrated Gas behaalde Shell in het vierde kwartaal een productie van 900.00 tot 940.000 vaten per dag. De productie van de Prelude in Australië lag langer stil dan verwacht. De onderliggende operationele kosten worden geschat op 1,2 tot 1,4 miljard dollar. Bij Upstream lag de productie op 1,825 tot 1,925 miljoen vaten per dag. Hier worden de onderliggende operationele kosten geschat op 2,8 tot 3,3 miljard dollar. Verder merkte Shell op dat de resultaten bij Marketing lager zullen uitvallen dan in het derde kwartaal, terwijl de resultaten bij de handelstak "significant" lager uitvallen dan in het derde kwartaal. En ook bij de chemietak zullen de resultaten onder druk staan, verwacht Shell. Daarnaast melde Shell dat door de volatiele marktomstandigheden het werkkapitaal nog lastiger in te schatten is dan normaal. Het bedrijf rekent op een instroom van ongeveer 4 miljard dollar. De extra belastingen die het Verenigd Koninkrijk oplegt van zogeheten overwinsten voor energiebedrijven kost Shell naar verwachting circa 2 miljard dollar. Op 2 februari publiceert Shell de kwartaalcijfers. Bron: ABM Financial News

