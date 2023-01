Aegon koopt eigen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon zal voor een bedrag van 42,5 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen, om te gebruiken voor compensatieplannen voor het personeel. Dit maakte de verzekeraar vrijdagochtend bekend. De aandelen worden aangehouden totdat ze worden uitgekeerd aan werknemers van Aegon. Het inkoopprogramma start op 9 januari en loopt tot uiterlijk 30 januari. Bron: ABM Financial News

