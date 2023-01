AEX waarschijnlijk hoger van start in aanloop naar Amerikaans banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een stijging van ruim een half procent.

Donderdag probeerde de AEX de positieve jaarstart, met drie winstdagen op rij, een vervolg te geven, maar een somber gestemd Wall Street gooide roet in het eten en de AEX moest krap een half procent prijsgeven op een slotstand van 714,32 punten.

Beleggers op Wall Street bleven aan de zijlijn na een veel sterker dan verwachte groei van de Amerikaanse werkgelegenheid, zoals gemeten door loonstrookjesverwerker ADP, in aanloop naar het officiële Amerikaanse banenrapport dat vanmiddag om half drie wordt vrijgegeven. Hoofdgraadmeter S&P 500 daalde 0,8 procent.

"Zo lang we in een cyclus van renteverhogingen zitten, zal goed economisch nieuws slecht nieuws blijven voor [de financiële] markten", zei analist Art Hogan van B. Riley Wealth.

Econoom Nela Richardson van ADP noemde de arbeidsmarkt in de VS "sterk maar gefragmenteerd. "Sectoren die in de eerste jaarhelft agressief mensen aan het inhuren waren, waren een stuk rustiger in de tweede jaarhelft en in sommige gevallen werden er in de laatste maand zelfs mensen ontslagen", aldus Richardson.

De cijfers over de aanhoudende kracht van de Amerikaanse arbeidsmarkt tijdens een periode dat veel massaontslagen worden aangekondigd, blijft beleggers verbazen. Donderdag werd bekend dat e-commercebedrijf Amazon, na supermarktketen Walmart de grootste werkgever in de VS, meer dan 18.000 werknemers gaat ontslaan. Dat is fors meer dan de 10.000 ontslagen waarop aanvakelijk werd gerekend.

Een zwakke arbeidsmarkt kan een rem zetten op het agressieve rentebeleid van de Federal Reserve. In november bleek de arbeidsmarkt in de VS echter nog verrassend goed stand te houden, ondanks onder meer de hoge inflatie die de koopkracht van consumenten ondermijnd.

Door hoge rentes zal de economie afkoelen, en veel banken voorzien dan ook een (milde) recessie aan de horizon. In dat scenario zal de vraag naar olie kunnen afnemen en de future op een vat West Texas Intermediate noteert nu op 74,12 dollar per vat, nadat het jaar 2022 nog werd afgesloten boven de 80 dollar per vat.

In Azië noteren de Chinese beurzen vanochtend licht lager, terwijl de andere beurzen wel de weg omhoog weten te vinden, waarbij de KOSPI index in Seoel, met veel halfgeleiders, koploper is met een stijging van ongeveer een procent.

Persbureau Reuters meldde vannacht dat Tesla in China vandaag voor de tweede keer in drie maanden tijd zijn prijzen heeft verlaagd, met kortingen van 6 tot 13,5 procent voor de Model 3 en de Model Y. Reuters berekende dat sinds september de prijzen nu met 13 tot 24 procent zijn verlaagd.

Naast het banenrapport worden er vandaag veel macrocijfers vrijgegeven, met onder meer de inflatie in de eurozone, productiecijfers in Frankrijk en de VS en de Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de dienstensector.

Vanochtend bleek nog dat de Nederlandse inflatie hardnekkig hoog blijft, door onder meer stijgende voedselprijzen. Op basis van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex bedroeg de inflatie in december 11,0 procent, volgens een snelle raming. In november was dat nog 11,3 procent. Door onder meer het prijsplafond voor energie is wel de verwachting dat de inflatie op korte termijn versneld zal dalen.

Bedrijfsnieuws

Er was vanochtend nog geen relevant nieuws over aan het Damrak beursgenoteerde ondernemingen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500-index sloot donderdag 1,2 procent lager op 3.808,10 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 1,5 procent en de Dow Jones-index daalde 1,0 procent.