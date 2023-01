'Tesla verlaagt opnieuw prijzen in China' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft voor de tweede keer in minder dan drie maanden tijd de prijzen in China verlaagd. Dit schreef persbureau Reuters vrijdagochtend. Inclusief de prijsverlaging in oktober en enkele andere kortingen die klanten krijgen aangeboden, zijn de prijzen voor een Tesla volgens Reuters sinds september met 13 tot 24 procent gedaald. Op vrijdag werden de prijzen voor alle versies van de Model 3 en Model Y in China met 6 tot 13,5 procent verlaagd. Zo werd de startprijs voor een Model 3 bijvoorbeeld verlaagd van 265.900 naar 229.900 yuan. De prijsverlaging volgt op het nieuws dat Tesla in december het laagste aantal auto's gemaakt in China afleverde in vijf maanden tijd. Ook heeft Beijing een subsidieregeling voor elektrische auto's stopgezet. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.