Nederlandse inflatie gedaald naar 9,6%

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in Nederland is in december gedaald. Dit bleek vrijdag uit een 'snelle' raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In december lag de inflatie volgens deze raming, die is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens, op 9,6 procent. In november bedroeg de inflatie 9,9 procent. Op basis van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex bedroeg de inflatie in december 11,0 procent, volgens de snelle raming. In november was dat 11,3 procent. De snelle raming van de inflatie is nieuw, en zal het CBS vanaf nu maandelijks publiceren. Op 10 januari worden de reguliere cijfers van de consumentenprijsindex gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

