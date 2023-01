Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 79 punten voor de Duitse DAX, een plus van 43 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 17 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten donderdag nog overwegend lager, nadat beleggers aan de zijlijn bleven na sterker dan verwachte Amerikaanse arbeidsmarktcijfers en havikachtige notulen van de Federal Reserve.

"Na een positieve start van het jaar, hebben de Europese markten vandaag een kleine pauze ingelast, na de publicatie van de Fed-notulen gisteren, sterker dan verwachte banencijfers uit de VS en voorafgaand aan het officiele Amerikaanse banenrapport op vrijdag", zei Michael Hewson van CMC Markets.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve bleek woensdagavond dat de Amerikaanse centrale bank voor een langere tijd wil vasthouden aan een hogere rente. Geen van de centrale bankiers voorziet voor 2023 renteverlagingen.

Dalende energieprijzen en beter dan verwachte macro-economische cijfers zorgden afgelopen week voor optimisme op de Europese beurzen, volgens investment manager Simon Wiersma van ING. Hij ziet de kans op een lagere inflatie toenemen, waardoor de rentes afgelopen dagen terugliepen. "De markt schat de kans op het veel verder verhogen van de beleidsrente door de Europese Centrale Bank nu veel lager in. En dat is terecht", vindt Wiersma. "Als de economische groei en de inflatie sterk vertragen, is er helemaal geen noodzaak om de rente veel verder te verhogen of lang hoog te houden."



Volgens analist Florian Ielpo van Lombard Odier Investment Managers is de rally van de afgelopen dagen ingegeven door het idee dat centrale banken een zachte landing kunnen bewerkstelligen. "Dat is hen in het verleden eigenlijk nog nooit gelukt", aldus Ielpo. "Voorzichtigheid is dus geboden."

Vanochtend werd bekend dat de Britse dienstensector feitelijk niet meer krimpt en weer naar groei neigt. "Het activiteitenniveau daalde nog maar fractioneel, ondanks uitzonderlijk uitdagende marktomstandigheden en het terugschroeven van de uitgaven door de gestegen kosten voor levensonderhoud", aldus econoom Tim Moore van S&P Global.



De olieprijzen stegen circa 1,5 procent na de forse dalingen in de afgelopen dagen. De Amerikaanse olievoorraden stegen afgelopen week sterker dan verwacht, ondanks een fors lagere bezettingsgraad van de raffinaderijen door de hevige vrieskou.

Bedrijfsnieuws

Ryanair verwacht een sterker derde kwartaal achter de rug te hebben en stelde de winstverwachting voor heel het jaar naar boven bij. In Dublin steeg het aandeel Ryanair 6,1 procent.

JPMorgan blijft een voorkeur houden voor Telenet, boven Orange Belgium en Proximus, zo bleek donderdagochtend uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. Daarin werden de koersdoelen voor Orange en Proximus verlaagd, maar voor Telenet verhoogd. Telenet won 2,4 procent.

In Frankfurt steeg herverzekeraar Hannover Rueck met 3,3 procent. Ook internetwinkel Zalando was in trek. Linde verloor juist 3,5 procent.

In Parijs won ArcelorMittal 3,1 procent, maar leverde Eurofins Scientific 2,8 procent in.

Financials hadden een lastige dag. Zo daalde AXA 1,1 procent en Deutsche Bank 2,2 procent. In Amsterdam daalde Aegon ook 1,9 procent.

Euro STOXX 50 3.808,10 (-1,16%)

STOXX Europe 600 439,55 (+0,15%)

DAX 14.436,31 (-0,38%)

CAC 40 6.761,50 (-0,22%)

FTSE 100 7.633,45 (+0,64%)

SMI 11.057,39 (-0,74%)

AEX 714,32 (-0,44%)

BEL 20 3.809,57 (-0,28%)

FTSE MIB 24.832,07 (-0,11%)

IBEX 35 8.607,60 (+0,00%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag hoger.

Donderdagavond was er nog een rood slot, na Amerikaanse banencijfers die zo sterk waren dat ze als slecht nieuws werden bestempeld door beleggers.

Voorbeurs bleek de Amerikaanse werkgelegenheid in december veel sterker dan verwacht toegenomen. Er kwamen volgens ADP 235.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 153.000 banen, na een groei van 127.000 banen in november.

"Zo lang we in een cyclus van renteverhogingen blijven, zal goed economisch nieuws slecht nieuws blijven voor markten", zei Art Hogan van B. Riley Wealth.

Econoom Nela Richardson van ADP noemde de arbeidsmarkt "sterk maar gefragmenteerd. Sectoren die in de eerste jaarhelft agressief mensen aan het inhuren waren, waren een stuk rustiger in de tweede jaarhelft en in sommige gevallen werden er in de laatste maand zelfs mensen ontslagen", aldus Richardson.

Verder bleken de wekelijkse steunaanvragen gedaald met 19.000 tot 204.000.

De Amerikaanse export daalde in november met 2,0 procent, maar de import zelfs met 6,4 procent, waardoor het handelstekort met liefst 21 procent daalde.

In de middag bleek dat de Amerikaanse dienstensector harder is gekrompen in december. De inkoopmanagersindex daalde van 46,2 naar 44,7, volgens S&P Global. En de producentenprijzen daalden 0,9 procent in november in de Verenigde Staten, na de daling met 3 procent in oktober.

Woensdag stegen de aandelenkoersen nog, ondanks Fed-notulen waarin de beleidsmakers zich vastberaden toonden om de inflatie te bedwingen.

Vrijdag worden de Europese inflatiecijfers en het Amerikaanse banenrapport gepubliceerd .

De olieprijs steeg licht, nadat de raffinaderijen afgelopen week fors minder bleken te hebben gedraaid. Sinds begin deze week daalde de olieprijs nog altijd zo'n 8 procent.

Volgens analist Florian Ielpo van Lombard Odier Investment Managers hopen aandelenbeleggers dat centrale banken een zachte landing kunnen bewerkstelligen. "Dat is in het verleden eigenlijk nog nooit gelukt", aldus Ielpo. "Voorzichtigheid is dus geboden."

Bedrijfsnieuws

Amazon gaat niet 10.000 maar 18.000 werknemers naar huis sturen. Dit bleek donderdag, nadat woensdag al bekend werd dat Salesforce kantoren sluit en 10 procent van zijn personeel zal ontslaan. Het aandeel Amazon daalde ruim 2 procent.

Constellation Brands gaf een winstwaarschuwing af en daalde 10 procent. Constellation verwacht voor dit boekjaareen aangepaste winst per aandeel, zonder het belang in Canopy, van 11,00 tot 11,20 dollar. Eerder mikte men nog op 11,20 tot 11,60 dollar. Inclusief Canopy is de winst slechts 0,15 tot 0,35 dollar, maar wel beter dan het verlies dat in 2022 werd geleden.

Walgreens Boots Alliance verloor 6 procent. De drogistenketen meldde meevallende omzet- en winstcijfers en hield vast aan zijn winstverwachting.

Cryptobank Silvergate Capital verloor 43 procent, nadat The Wall Street Journal meldde dat cryptobeurs FTX de bank dwong om bezittingen met forse verliezen te verkopen, om 8 miljard dollar aan onttrekkingen door klanten te kunnen voldoen.

Bed Bad & Beyond kelderde met 30 procent. Het bedrijf meldde dat er substantiele twijfels zijn of het bedrijf kan voortbestaan.

S&P 500 index 3.808,10 (-1,16%)

Dow Jones index 32.930,08 (-1,02%)

Nasdaq Composite 10.305,24 (-1,47%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld.

Nikkei 225 25.937,37 (+0,5%)

Shanghai Composite 3.153,43 (-0,1%)

Hang Seng 20.925,65 (-0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0518. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0519.

USD/JPY Yen 134,15

EUR/USD Euro 1,0518

EUR/JPY Yen 141,09

MACRO-AGENDA:

00:30 Inkoopmanagersindex diensten - December (Jap)

06:30 Snelle inflatie - December (NL)

08:00 Handelsbalans - November (Dld)

08:00 Fabrieksorders - November (Dld)

08:00 Industriële productie - November (Dld)

08:45 Industriële productie - November (Fra)

11:00 Inflatie - December vlpg (eur)

11:00 Producentenprijzen - November (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - November (eur)

11:00 Consumentenvertrouwen - December def. (eur)

14:00 Inflatie - December vlpg (Dld)

14:30 Banengroei en werkloosheid - December (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - December (VS)

16:00 Fabrieksorders - November (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

-Geen agendapunten