Update: Wall Street sluit lager

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is donderdagavond lager gesloten, na Amerikaanse banencijfers die zo sterk waren dat ze als slecht nieuws werden opgevat door beleggers.

De S&P500-index sloot 0,8 procent lager op 3.821,88 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,9 procent en de Dow Jones-index daalde ook 0,8 procent.

Voorbeurs bleek de Amerikaanse werkgelegenheid in december veel sterker dan verwacht toegenomen. Er kwamen volgens ADP 235.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 153.000 banen, na een groei van 127.000 banen in november.

"Zo lang we in een cyclus van renteverhogingen blijven, zal goed economisch nieuws slecht nieuws blijven voor markten", zei Art Hogan van B. Riley Wealth.

Econoom Nela Richardson van ADP noemde de arbeidsmarkt "sterk maar gefragmenteerd. Sectoren die in de eerste jaarhelft agressief mensen aan het inhuren waren, waren een stuk rustiger in de tweede jaarhelft en in sommige gevallen werden er in de laatste maand zelfs mensen ontslagen", aldus Richardson.

Verder bleken de wekelijkse steunaanvragen gedaald met 19.000 tot 204.000.

De Amerikaanse export daalde in november met 2,0 procent, maar de import zelfs met 6,4 procent, waardoor het handelstekort met liefst 21 procent daalde.

In de middag bleek dat de Amerikaanse dienstensector harder is gekrompen in december. De inkoopmanagersindex daalde van 46,2 naar 44,7, volgens S&P Global. En de producentenprijzen daalden 0,9 procent in november in de Verenigde Staten, na de daling met 3 procent in oktober.

Woensdag stegen de aandelenkoersen nog, ondanks Fed-notulen waarin de beleidsmakers zich vastberaden toonden om de inflatie te bedwingen.

De olieprijs steeg licht, nadat de raffinaderijen afgelopen week fors minder bleken te hebben gedraaid. Sinds begin deze week daalde de olieprijs nog altijd zo'n 8 procent.

Volgens analist Florian Ielpo van Lombard Odier Investment Managers hopen aandelenbeleggers dat centrale banken een zachte landing kunnen bewerkstelligen. "Dat is in het verleden eigenlijk nog nooit gelukt", aldus Ielpo. "Voorzichtigheid is dus geboden."

De euro/dollar handelt op 1,0518 en de Amerikaanse tienjaarsrente veerde op. Stond de rente rond lunchtijd nog op 3,692 procent, inmiddels is dit 3,741 procent.

Bedrijfsnieuws

Amazon gaat niet 10.000 maar 18.000 werknemers naar huis sturen. Dit bleek donderdag, nadat woensdag al bekend werd dat Salesforce kantoren sluit en 10 procent van zijn personeel zal ontslaan. Het aandeel Amazon daalde ruim 2 procent.

Constellation Brands gaf een winstwaarschuwing af en daalde 10 procent. Constellation verwacht voor dit boekjaareen aangepaste winst per aandeel, zonder het belang in Canopy, van 11,00 tot 11,20 dollar. Eerder mikte men nog op 11,20 tot 11,60 dollar. Inclusief Canopy is de winst slechts 0,15 tot 0,35 dollar, maar wel beter dan het verlies dat in 2022 werd geleden.

Walgreens Boots Alliance verloor 6 procent. De drogistenketen meldde meevallende omzet- en winstcijfers en hield vast aan zijn winstverwachting.

Cryptobank Silvergate Capital verloor 43 procent, nadat The Wall Street Journal meldde dat cryptobeurs FTX de bank dwong om bezittingen met forse verliezen te verkopen, om 8 miljard dollar aan onttrekkingen door klanten te kunnen voldoen.

Bed Bad & Beyond kelderde met 30 procent. Het bedrijf meldde dat er substantiele twijfels zijn of het bedrijf kan voortbestaan.