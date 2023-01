Olieprijs sluit hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag hoger gesloten, na twee dagen met forse dalingen. De februari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 1,1 procent hoger op 73,67 dollar per vat. De prijsstijging werd deels toegeschreven aan een sterker dan verwachte vertraging van de activiteit van Amerikaanse raffinaderijen afgelopen weken, omdat extreem koud weer sommige locaties in Texas dwon te sluiten. Ondanks de herstelbeweging van donderdag is de olieprijs deze week meer dan 8 procent gedaald, of bijna 7 dollar. Sommige analisten zeggen dat meer ongunstig economisch nieuws vrijdag, of een verdere toenemende afkeer van risico in de brede financiele markten, de oliefuture gemakkelijk kan laten kelderen tot onder 70 dollar, wat sinds eind 2021 niet meer is vertoond. Ook een stilgelegde pijpleiding hielp de olieprijs omhoog. "Het is een paar decennia geleden sinds olie zo slecht aan het jaar is begonnen en energiehandelaren sprongen op na berichten dat de Colonial pijpleiding stilgelegd moest worden vanwege een lekkage", zei Edward Moya van OANDA. "De pijplijn zou zaterdag weer open moeten gaan, maar de onverwachte verstoring hielp de olieprijs te stabiliseren." De wekelijkse Amerikaanse olievoorraden van EIA lieten een kleiner dan verwachte stijging zien van de voorraad ruwe olie en dalingen van de voorraden benzine en stookolie en diesel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.