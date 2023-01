AEX eindigt zegereeks Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag, na drie dagen op rij van groene slotstanden, met verlies gesloten. De AEX daalde 0,4 procent tot 714,32 punten. Aanvankelijk leek de AEX op weg naar de vierde dagwinst op rij, maar een sterk banenrapport van ADP in de Verenigde Staten, maakte een einde aan deze ambitie. In december kwamen er 235.000 nieuwe banen bij in de VS, terwijl analisten vooraf rekenden op 153.000 banen. Dat betekent dat de arbeidsmarkt in de VS krap blijft, en er dus voor de Federal Reserve voldoende reden blijft om de rente stevig te blijven verhogen. "Met wat we nu zien in de Amerikaanse arbeidsmarkt lijkt er weinig reden voor de Fed om het beleid te verslappen", aldus analist Michael Hewson van CMC Markets. En dat was ook de boodschap woensdagavond in de notulen van de laatste rentevergadering. Sterker, nog een van de centraal bankiers van de Fed denkt dat het in 2023 nodig zal zijn om de rente te verlagen. Zoals voorzitter Neel Kashkari van de Minneapolis Fed gisteren zei, moet de inflatie eerst heel duidelijk richting de 2 procent dalen, alvorens de Fed mag verslappen. Als dit te vroeg gebeurt, zoals in de jaren 70, "dan zal de inflatie weer oplaaien", waarschuwde de centraal bankier. "Dat zou een kostbare vergissing zijn." Ook de wekelijkse steunaanvragen in de VS schetsten vanmiddag een positief beeld. Dat gold niet voor de inkoopmanagersindex voor de dienstensector. Die wees op een versnelling van de krimp. Deze tegenvaller kon echter niet voorkomen dat de dollar aan kracht won. De euro/dollar daalde naar 1,0523. En de Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 3,741 procent. Hewson van CMC denkt dan ook dat de markt rekening moet houden met nog eens minimaal 100 basispunten renteverhoging door de Fed in het eerste kwartaal. Olie werd ruim 1,5 procent duurder, na woensdag nog 5 procent in prijs te zijn gedaald. Stijgers en dalers In de AEX deed ASMI de beste zaken met een koerswinst van 3,7 procent. ArcelorMittal volgde met 3,1 procent. Ook Besi en KPN stegen, waarbij het telecombedrijf een koersdoelverhoging van JPMorgan ontving. De grootste dalers in de AEX waren Aegon en Adyen met verliezen van 1,9 en 3,1 procent. In de AMX ging Air France-KLM aan kop met 2,9 procent en won Inpost 2,6 procent. Ryanair gaf een positieve winstwaarschuwing af. Fugro en ASR daarentegen daalden 1,4 en 2,6 procent. Bij de smallcaps ging Kendrion 2,3 procent in het groen. Vastned daalde 4,0 procent. Tussenstand Wall Street Bij het sluiten van de Europese aandelenhandel noteerde de S&P 500 index 1,2 procent lager en stond de Nasdaq ook 1,2 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

