Beursblik: Bank of America verlaagt koersdoel Wolters Kluwer

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor Wolters Kluwer verlaagd van 133,00 naar 127,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies voor het databedrijf. Dit bleek donderdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. Wolters Kluwer zal in 2023 "veerkrachtig" presteren, denken de analisten van Bank of America, met een autonome omzetgroei van 4 procent. Dat is ook niet zo gek, met meer dan 80 procent van de omzet die terugkerend is, voegden zij toe. Daarnaast rekenen de analisten op een 8 procent hogere winst per aandeel. Wolters Kluwer is volgens Bank of America één van de bedrijven die de omzet het best beschermd heeft. En Bank of America ziet ook weinig reden dat de groei in 2024 niet kan versnellen, terwijl de analistenconsensus juist voorzichtig blijft. Daardoor liggen de taxaties van de Amerikaanse bank 3 tot 6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

