Amerikaanse futures in het rood

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street leek donderdag met heel kleine plussen van start te gaan, maar inmiddels kleuren de futures rood en wijzen zij op een openingsverlies van meer dan een half procent.

Voorbeurs bleek de Amerikaanse werkgelegenheid in december veel sterker dan verwacht toegenomen. Er kwamen volgens ADP 235.000 banen bij, terwijl economen rekenden op 153.000 banen, na een groei van 127.000 banen in november.

Econoom Nela Richardson van ADP zei in een toelichting dat de arbeidsmarkt "sterk maar gefragmenteerd" is. Het aannemen van nieuwe krachten verschilt sterk per sector en per bedrijfsgrootte. "Sectoren die in de eerste jaarhelft agressief waren in het aannemen van mensen, waren een stuk rustiger in de tweede jaarhelft en in sommige gevallen werden er in de laatste maand van het jaar zelfs mensen ontslagen", aldus Richardson.

Verder bleken de wekelijkse steunaanvragen gedaald met 19.000 tot 204.000.

De Amerikaanse export daalde in november met 2,0 procent, maar de import zelfs met 6,4 procent, waardoor het handelstekort met liefst 21 procent daalde.

Vanmiddag staat de inkoopmanagersindex van S&P voor de Amerikaanse dienstensector nog op het programma. Cijfers over de inkopers in de industrie zijn al geweest en die wezen op een sterkere krimp.

Tot slot staan ook de Amerikaanse oliereserves nog op de agenda. Woensdag daalde de olieprijs met meer dan 5 procent, maar vandaag is er een herstel in de maak.

De daling van de energieprijzen en de beter dan verwachte macro-economische cijfers voeden het optimisme van beleggers, zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op.

Volgens analist Florian Ielpo van Lombard Odier Investment Managers is de rally van de afgelopen dagen ingegeven door het idee dat centrale banken een zachte landing kunnen bewerkstelligen. "Dat is hen in het verleden eigenlijk nog nooit gelukt", aldus Ielpo. "Voorzichtigheid is dus geboden."

Woensdagavond werden de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve gepubliceerd. Hieruit bleek dat de Amerikaanse centrale bank voor een langere periode wil vasthouden aan een hogere rente. Geen van de centrale bankiers voorziet in 2023 renteverlagingen.

De euro/dollar handelt op 1,0569 en de Amerikaanse tienjaarsrente veerde op. Stond de rente rond lunchtijd nog op 3,692 procent, inmiddels is dit 3,741 procent.

Bedrijfsnieuws

Amazon gaat niet 10.000 maar 18.000 werknemers naar huis sturen. Dit bleek donderdag, nadat woensdag al bekend werd dat Salesforce kantoren gaat sluiten en 10 procent van zijn personeel zal ontslaan. Het aandeel Amazon lijkt een half procent hoger van start te gaan.

Constellation Brands gaf een winstwaarschuwing af. Constellation verwacht voor dit boekjaar een aangepaste winst per aandeel, dat wil zeggen zonder het belang in Canopy, van 11,00 tot 11,20 dollar. Dat is minder dan de 11,20 tot 11,60 dollar die eerder werd voorzien. Inclusief Canopy zal er dit jaar maar een winst overblijven van 0,15 tot 0,35 dollar. Dat is evenwel beter dan het verlies dat in 2022 werd geleden. Het aandeel Constellation Brands opent naar verwachting 4,0 procent lager.

Slotstanden

De S&P500 index sloot woensdag 0,7 procent hoger op 3.852,50 punten. De Dow Jones steeg 0,4 procent tot 33.269,77 en technologiebeurs Nasdaq klom 0,7 procent tot 10.458,76 punten.