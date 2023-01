Update: Banengroei Amerika veel sterker dan verwacht - ADP

(ABM FN-Dow Jones) De werkgelegenheid in de private sector in de Verenigde Staten is in december veel sterker gestegen dan verwacht. Dit bleek donderdag uit cijfers van loonstrookjesverwerker ADP.

Het aantal banen steeg in december met 235.000 tegen een stijging van 127.000 in november en 239.000 in oktober.

Er was door economen voor december gerekend op een groei van 153.000 banen.

Econoom Nela Richardson van ADP zei in een toelichting dat de arbeidsmarkt "sterk maar gefragmenteerd" is. Het aannemen van nieuwe krachten verschilt sterk per sector en per bedrijfsgrootte. "Sectoren die in de eerste jaarhelft agressief waren in het aannemen van mensen, waren een stuk rustiger in de tweede jaarheeft en in sommige gevallen werden er in de laatste maand van het jaar zelfs mensen ontslagen", aldus Richardson.

