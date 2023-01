Amerikaanse futures lichtgroen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt donderdag met heel kleine plussen van start te gaan. Futures op de S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,1 procent hoger en die voor de Nasdaq 0,2 procent. Het belooft een redelijk drukke dag te worden met een goed gevulde macro-economische agenda. Allereerst kunnen beleggers reageren op het banenrapport van ADP, in aanloop naar het officiële rapport op vrijdagmiddag. Dan zijn er voor de aandelenhandel van start gaat nog de wekelijkse steunaanvragen en exportcijfers, gevolgd door de inkoopmanagersindex van S&P voor de Amerikaanse dienstensector. Cijfers over de inkopers in de industrie zijn al gewest en die wezen op een sterkere krimp. Tot slot staan ook de Amerikaanse oliereserves nog op de agenda. Woensdag daalde de olieprijs nog met meer dan 5 procent, maar vandaag is er een herstel in de maak. De daling van de energieprijzen en de beter dan verwachte macro-economische cijfers voeden het optimisme van beleggers, zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. Volgens analist Florian Ielpo van Lombard Odier Investment Managers is de rally van de afgelopen dagen ingegeven door het idee dat centrale banken een zachte landing kunnen bewerkstelligen. "Dat is hen in het verleden eigenlijk nog nooit gelukt", aldus Ielpo. "Voorzichtigheid is dus geboden." Woensdagavond werden de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve gepubliceerd. Hieruit bleek dat de Amerikaanse centrale bank voor een langere periode wil vasthouden aan een hogere rente. Geen van de centrale bankiers voorziet in 2023 renteverlagingen, zo merkten analisten van Lynx op. De euro/dollar handelt op 1,0609 en de Amerikaanse tienjaarsrente staat op 3,692 procent. Bedrijfsnieuws Amazon gaat niet 10.000 maar 18.000 werknemers naar huis sturen. Dit bleek donderdag, nadat woensdag al bekend werd dat Salesforce kantoren gaat sluiten en 10 procent van zijn personeel zal ontslaan. Het aandeel Amazon lijkt bijna 3 procent hoger van start te gaan. Slotstanden De S&P500 index sloot woensdag 0,7 procent hoger op 3.852,50 punten. De Dow Jones steeg 0,4 procent tot 33.269,77 en technologiebeurs Nasdaq klom 0,7 procent tot 10.458,76 punten. Bron: ABM Financial News

