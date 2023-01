Pas op de plaats voor Europese beurzen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) De Europese beurzen noteren donderdag rond het middaguur onveranderd. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index handelde onveranderd op 440,22 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,1 procent op 14.475 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,2 procent op 6.762 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,4 procent hoger op 7.617 punten. De daling van de energieprijzen en de beter dan verwachte macro-economische cijfers leidden afgelopen week tot optimisme op de Europese beurzen, zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. Wiersma ziet de kans op een lagere inflatie toenemen, waardoor de rentes zag teruglopen. "De markt schat de kans op het veel verder verhogen van de beleidsrente door de Europese Centrale Bank nu veel lager in. En dat is terecht", vindt Wiersma. "Als de economische groei en de inflatie sterk vertragen, is er helemaal geen noodzaak om de rente veel verder te verhogen of lang hoog te houden." Uit notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, bleek woensdagavond dat de Amerikaanse centrale bank voor een langere tijd wil vasthouden aan een hogere rente. Geen van de centrale bankiers voorziet voor 2023 renteverlagingen, zo merkten analisten van Lynx op. Volgens analist Florian Ielpo van Lombard Odier Investment Managers is de rally van de afgelopen dagen ingegeven door het idee dat centrale banken een zachte landing kunnen bewerkstelligen. "Dat is hen in het verleden eigenlijk nog nooit gelukt", aldus Ielpo. "Voorzichtigheid is dus geboden." Vanochtend werd bekend dat de Britse dienstensector feitelijk niet meer krimpt en weer naar groei neigt. "Het activiteitenniveau daalde nog maar fractioneel, ondanks uitzonderlijk uitdagende marktomstandigheden en het terugschroeven van de uitgaven door de gestegen kosten voor levensonderhoud", aldus econoom Tim Moore van S&P Global. De aandacht gaat inmiddels al uit naar vrijdag, als de Europese inflatiecijfers en het Amerikaanse banenrapport worden gepubliceerd. De euro/dollar noteert op 1,0616. De olieprijzen stijgen met 2,5 procent na een forse daling in de afgelopen dagen. Bedrijfsnieuws Ryanair verwacht een sterker derde kwartaal achter de rug te hebben en stelde de winstverwachting voor heel het jaar naar boven bij. In Dublin won Ryanair 5,6 procent. JPMorgan blijft een voorkeur houden voor Telenet, boven Orange Belgium en Proximus, zo bleek donderdagochtend uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. Daarin werden de koersdoelen voor Orangen en Proximus verlaagd, maar voor Telenet verhoogd. Telenet wint 2,6 procent. In Frankfurt steeg Covestro met 2,4 procent, maar leverde Linde 0,5 procent in. In Parijs won ArcelorMittal 3,3 procent, maar leverde Carrefour 1,6 procent. Financials hebben een lastige dag. Zo daalt AXA 1,2 procent en Deutsche Bank 1,6 procent. In Amsterdam daalt Aegon ook 1,6 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet. De S&P500 index sloot woensdag 0,7 procent hoger op 3.852,50 punten. De Dow Jones steeg 0,4 procent tot 33.269,77 en technologiebeurs Nasdaq klom 0,7 procent tot 10.458,76 punten. Bron: ABM Financial News

