ArcelorMittal aan kop in vlakke AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,2 procent tot 715,89 punten. "Na een aantal sterke dagen, openden de beurzen in Europa vanochtend vlak", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Het algemene beurssentiment werd volgens hem aangewakkerd door verder dalende inflatie in zowel Frankrijk als Duitsland, wat een indicatie is dat de stijging van de consumentenprijzen in de hele eurozone afneemt. Vanochtend doen beleggers het rustig aan. Blekemolen merkte op dat de volumes nog wat aan de lage kant zijn aan het einde van de kerstvakantie. Verder ziet hij wat terughoudendheid in aanloop naar het Amerikaanse banenrapport en na de notulen van de Federal Reserve op woensdagavond. Uit deze notulen van de rentevergadering in december blijkt dat de centrale bank voor een langere tijd wil vasthouden aan een hogere rente. Geen van de centrale bankiers voorziet voor 2023 renteverlagingen, zo merkte de expert van Lynx op. Volgens analist Florian Ielpo van Lombard Odier Investment Managers is de rally van de afgelopen dagen ingegeven door het idee dat centrale banken een zachte landing kunnen bewerkstelligen. "Dat is hen in het verleden eigenlijk nog nooit gelukt", aldus Ielpo. "Voorzichtigheid is dus geboden." Volgens analisten van SEB staan er vandaag geen spannende macro-economische publicaties op de agenda. "Speculatie over Amerikaanse banencijfers en inflatiecijfers uit de eurozone, die beide op vrijdag verschijnen, domineren de handel", aldus SEB. Vanochtend werd wel bekend dat de Britse dienstensector feitelijk niet meer krimpt en weer naar groei neigt. "Het activiteitenniveau daalde nog maar fractioneel, ondanks uitzonderlijk uitdagende marktomstandigheden en het terugschroeven van de uitgaven door de gestegen kosten voor levensonderhoud", aldus econoom Tim Moore van S&P Global. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0625. De olieprijzen stegen met circa 2,7 procent na een forse daling in de afgelopen dagen. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging ArcelorMittal aan kop met 2,7 procent koerswinst. Shell won 1,1 procent en herstelde daarmee deels van de stevige koersverliezen als gevolg van de dalende olieprijs. KPN schreef 0,8 procent bij. De Amerikaanse zakenbank JPMorgan verhoogde het koersdoel voor KPN van 4,20 euro naar 4,40 euro bij handhaving van het Overwogen advies. Aegon noteerde onderaan met een verlies van 1,8 procent. In de AMX won InPost 1,7 procent. ABN AMRO en ASR verloren ongeveer 1,5 procent. In de AScX won Kendrion 1,4 procent. Sligro daalde 1,1 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.