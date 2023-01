Meer omzet voor Foxconn Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Foxconn Technology heeft in 2022 10 procent meer omzet behaald. Dit maakte het bedrijf, dat een belangrijke toeleverancier is van Apple, donderdag bekend. De omzet steeg van 6,0 biljoen naar 6,6 biljoen Taiwanese dollar, omgerekend ruim 200 miljard euro. Wel meldde Foxconn dat de omzet in december met 12 procent op jaarbasis daalde, omdat er minder vraag was naar consumentenelektronica en computers. Toch steeg de omzet in december op maandbasis met 14 procent, mede omdat de fabriek in het Chinese Zhengzhou de deuren weer kon openen, nadat een corona-uitbraak de productie raakte. Ook liet Foxconn weten dat in december de eerste omzet werd gerealiseerd met software voor elektrische auto's. Tot slot merkte de fabrikant op dat het verwacht dat de omzet in het lopende kwartaal de analistenverwachtingen vermoedelijk zal inlossen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.