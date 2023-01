Ryanair positiever gestemd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair verwacht een sterker derde kwartaal achter de rug te hebben en stelde de winstverwachting voor heel het jaar naar boven bij. Dit meldde de luchtvaartmaatschappij woensdagavond. Ryanair mikt voor het derde kwartaal, dat eindigde op 31 januari, op een winst na belastingen van 200 miljoen euro. De luchtvaarder zag de vraag tijdens de feestdagen voor het eerst in drie jaar omhoog schieten, zonder impact van corona of de oorlog in Oekraïne. Ryanair verwacht voor heel het boekjaar 2023 nog steeds 168 miljoen passagiers te vervoeren. Ryanair voorziet wel dat het lopende vierde kwartaal verlieslatend zal zijn, omdat Pasen buiten het kwartaal valt. Ook zwakt de vraag in het Verenigd Koninkrijk en Ierland af. Als gevolg van de recente ontwikkelingen, werd de verwachting voor de winst na belasting voor heel 2023 opwaarts bijgesteld van 1 tot 1,2 miljard euro tot circa 1,33 tot 1,43 miljard euro. De maatschappij maakte daarbij wel een voorbehoud voor de ontwikkelingen rond corona en in Oekraïne. Op 30 januari komt Ryanair met cijfers over het derde kwartaal. Bron: ABM Financial News

