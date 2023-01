OCI bevestigt dividend Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft donderdag bevestigd dat het een dividend van 3,50 euro per aandeel uitkeert over de tweede helft van 2022. Bij publicatie van de cijfers over het derde kwartaal van 2022, gaf OCI al aan een dergelijk dividend uit te willen keren. In oktober keerde OCI al 3,55 euro per aandeel uit, waardoor het totale dividend over 2022 uitkomt op 7,05 euro per aandeel. Op 20 april zal het aandeel ex-dividend noteren. Bron: ABM Financial News

