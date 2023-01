Amazon zet meer dan 18.000 werknemers op straat Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Amazon

(ABM FN) Ontslagrondes bij Amazon.com zullen meer dan 18.000 werknemers hun baan kosten. Dit meldde de Wall Street Journal donderdag op basis van bronnen. In november kondigde het bedrijf al aan dat het zijn werknemersbestand zou gaan terugbrengen, waarbij vooral werknemers actief in werving, retail en apparaten getroffen zouden worden. Destijds meldde de Wall Street Journal dat het vermoedelijk zou gaan om een ontslagronde van ongeveer 10.000 werknemers. Maar dit aantal ligt volgens de Amerikaanse zakenkrant vermoedelijk veel hoger en Amazon zal in de komende weken meer personeel naar huis sturen, waardoor de huidige ontslagrondes ruim 18.000 werknemers treffen. Amazon heeft meer dan 1,5 miljoen mensen in dienst. Na Walmart maakt dit Amazon tot de grootste werkgever in de VS. Woensdag meldde Salesforce dat het 10 procent van zijn personeel zal ontslaan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.