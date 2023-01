AEX last naar verwachting rustpauze in na positieve jaarstart

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting nipt lager van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,2 procent lager.

Woensdag wist de AEX ook de derde handelsdag van 2023 in het groen te sluiten, met een stijging van 1,4 procent op 717,51 punten. Dit jaar bedraagt de winst voor de hoofdindex nu al ruim vier procent. De Duitse en Franse hoofdindices wonnen woensdag meer dan twee procent.

Het positieve sentiment in Europa werd woensdag gevoed door flink dalende rentes, na onder meer meevallende inkoopmanagersindices voor de dienstensector in de eurozone en Franse inflatiecijfers, die in december een deflatie van 0,1 procent op maandbasis lieten zien.

Op Wall Street werd het enthousiasme woensdagavond gedempt door onder meer de vrijgave van de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve. De notulen bevestigden dat meer renteverhogingen kunnen worden verwacht en dat geen van de beleidsmakers nog rekening houdt met een eventuele verlaging van de rente voor het einde van dit jaar.

Eerder op de dag bleek dat de inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie van ISM in december van 49,0 naar 48,4 daalde, wat wijst op een sterkere krimp van de industrie dan in november.

In New York vond hoofdgraadmeter S&P 500 uiteindelijk wel de weg omhoog, maar de winst bleef beperkt tot driekwart procent, nadat dinsdag nog een verlies van krap een half procent op de borden stond.

Het positieve sentiment op de aandelenbeurzen stond haaks op het zwaar negatieve sentiment onder oliebeleggers. De februari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdagavond ruim 5 procent lager op 72,84 dollar per vat. De daling hangt volgens analisten samen met vrees voor een wereldwijde recessie en een coronagolf in China.

Beleggers vrezen onder meer dat China zijn versoepeling van coronaregels moet terugdraaien, omdat de het aantal besmettingen te snel oploopt. Andere landen zijn daarom nu voorzichtig over het binnenlaten van Chinezen.

De olieprijs noteert nog wel boven de 70 dollar, wat volgens Naaem Aslam van AvaTrade een cruciaal steunniveau is. Hij sluit een nieuwe "run" omhoog daarom niet uit.

Donderdag zijn er wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Analisten verwachten gemiddeld een toename van 4,5 miljoen vaten ruwe olie.

In Azië doen de meeste beurzen het vanochtend rustig aan met bescheiden winsten. Hongkong overtuigt daarentegen wel met een stijging van ruim anderhalf procent.

Beleggers hebben vandaag verder oog voor de vrijgave van de wekelijkse steunaanvragen in de VS en het banenrapport van ADP, dat als voorbode wordt beschouwd van het officiële banenrapport dat morgen in de VS wordt vrijgegeven.

In november bleek de arbeidsmarkt in de VS nog verrassend goed stand te houden, ondanks onder meer de hoge inflatie die de koopkracht van consumenten ondermijnd.

Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse zakenbank JPMorgan verhoogde het koersdoel voor KPN van 4,20 euro naar 4,40 euro bij handhaving van het Overwogen advies. Jefferies blijft Europese bankaandelen als aantrekkelijk beschouwen en ING geldt als een sectorfavoriet met een koersdoel van 16,20 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 index sloot woensdag 0,7 procent hoger op 3.852,97 punten. De Dow Jones-index steeg 0,4 procent tot 33.269,77 en technologiebeurs Nasdaq klom 0,7 procent tot 10.458,76 punten.