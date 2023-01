Europese beurzen doen waarschijnlijk stapje terug

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een iets lagere opening tegemoet, na drie winstdagen op rij en Wall Street dat woensdagavond ook hoger sloot.

IG voorziet een openingsverlies van 17 punten voor de Duitse DAX, een min van 11 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 9 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten woensdag hoger, in afwachting van Fed-notulen, terwijl de olieprijs verder wegzakte.



"Ongeacht de ISM cijfers, en de Amerikaanse vacatures, zullen de notulen van de Fed waarschijnlijk bevestigen dat de Fed serieus blijft over het verder verkrappen van het beleid, zelfs als het tempo van renteverhogingen wordt vertraagd", stelde Swissquote in aanloop naar de notulen.

Neel Kashkari van de Minneapolis Fed zei in een essay dat de Fed de rentes niet te snel weer moet verlagen. Als de Fed te snel verslapt, zoals in de jaren zeventig gebeurde, "dan zal de inflatie weer oplaaien", waarschuwt de centraal bankier. "Dat zou een kostbare vergissing zijn."

"De Duitse inflatiecijfers van dinsdag gaven de Europese markten een impuls met het signaal van zwakkere prijsstijgingen, en de notulen van vandaag zullen waarschijnlijk de havikachtige visie bevestigen die momenteel overheerst bij de Fed", aldus IG.

De markt kreeg een reeks inkoopmanagersindices te verwerken voor de dienstensector. In de eurozone is de sector is december minder hard gekrompen.

Ook bleek dat de Duitse importprijzen in november op jaarbasis met 14,5 procent zijn gestegen, wat op maandbasis een daling van 4,5 procent betekende. Dat is een gunstig teken voor de toekomstige inflatie. Dinsdag bleek al dat de inflatie in december opnieuw is gedaald van 10 procent tot ruim 8 procent.

De Franse consumentenprijzen stegen in december ook iets minder hard. De inflatie bedroeg 5,9 procent op jaarbasis, tegen 6,2 procent een maand eerder.

Bedrijfsnieuws

Ryanair steeg 2,4 procent, na het nieuws dat de Ierse prijsvechter in december meer passagiers vervoerde dan in dezelfde maand een jaar eerder, toen het vliegverkeer nog te lijden had onder de coronamaatregelen.

Prosus noteerde in Amsterdam 5,4 procent hoger dankzij de goede prestaties van Tencent op de beurs van Hongkong vanochtend. China lijkt het strenge beleid voor techbedrijven steeds wat verder te versoepelen.

Ook luxemerken LVMH en L’Oreal presteerden sterk met koerswinsten van respectievelijk 5,0 procent en 5,3 procent in Parijs.

Totalenergies verloor in Parijs 2,3 procent. Alstom won 6,5 procent.

In Frankfurt noteerde Deutsche Bank 5,6 procent hoger. Vonovia won 5,3 procent. RWE was met een verlies van 2,5 procent de sterkste daler.

BT Group overweegt zijn tarieven met 14 procent te verhogen, namelijk met de inflatie plus 3,9 procent, volgens Berenberg. Dit zou goed zijn voor de aandelenkoers, maar kan een politieke terugslag veroorzaken, volgens de analisten. Het aandeel won 5,1 procent.

Schneider Electric werd 5,2 procent duurder. Volgens Berenberg is het bedrijf aantrekkelijk in de huidige economische onzekerheid, dankzij zijn sterke positie in elektrificatie.

Euro STOXX 50 3.973,97 (+2,36%)

STOXX Europe 600 439,99 (1,34+%)

DAX 14.490,78 (+2,18%)

CAC 40 6.776,43 (+2,30%)

FTSE 100 7.585,19 (+0,41%)

SMI 11.140,27 (+1,47%)

AEX 717,51 (+1,40%)

BEL 20 3.820,39 (+0,83%)

FTSE MIB 24.860,56 (+1,74%)

IBEX 35 8.559,80 (+0,00%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag licht lager.

De Amerikaanse beurzen sloten woensdag hoger, nadat de notulen van de Federal Reserve de verwachtingen bevestigden, hoewel de winsten van de ochtend wel terugliepen.

De notulen van de Fed bevestigden dat meer renteverhogingen kunnen worden verwacht en dat geen van de beleidsmakers nog rekening houdt met een eventuele verlaging van de rente voor het einde van dit jaar.

Eerder op de dag bleek dat de inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie van ISM in december van 49,0 naar 48,4 daalde, wat wijst op een sterkere krimp van de industriesector dan in november.

Het aantal vacatures in december was intussen relatief stabiel.

Cijfers van S&P Global lieten dinsdag ook al een sterkere krimp in de Amerikaanse industrie zien in december. Aan de cijfers van vanmiddag, van ISM, wordt echter meer waarde gehecht.

De 'stieren' onder de beleggers zullen hopen dat de cijfers laten zien dat de Amerikaanse economie begint af te koelen, hoewel niet te veel, en dat dit de Amerikaanse centrale bank doet besluiten om de rente minder agressief te verhogen.



De grootste zorg is volgens marktanalist Richard Hunter van Interactive Investor wellicht dat het agressieve rentebeleid de Amerikaanse economie in een recessie jaagt.

De Amerikaanse tienjaarsrente is inmiddels tot onder de 3,70 procent gedaald.

Bedrijfsnieuws

Tesla sloot 5 procent hoger. Het aandeel verloor dinsdag nog ruim 12 procent, nadat de leveringen van elektrische auto's in het vierde kwartaal achter bleven bij de verwachtingen. RBC verlaagde het koersdoel voor Tesla van 225 naar 186 dollar.

Microsoft verloor 4 procent op zorgen over groei bij de cloud-divisie Azure en het onderdeel Office 355.

Apple eindigde 1 procent hoger, na een verlies van 3,7 procent een dag eerder. De marktkapitalisatie van de iPhone-maker sloot voor het eerst sinds 8 maart 2021 onder de 2 biljoen dollar. Zorgen over de vraag naar de producten van Apple maken beleggers voorzichtig.

Rivian Automotive produceerde in 2022 24.337 voertuigen en miste daarmee zijn productiedoelstelling van 25.000 stuks. Het aandeel steeg 2 procent.

Alibaba werd 13 procent meer waard, nadat Ant Group goedkeuring kreeg van de Chinese autoriteiten om vers kapitaal op te halen. Alibaba bezit 33 procent van Ant. Ook andere Chinese techbedrijven doen het goed, omdat het nieuws rond Alibaba wordt gezien als een bevestiging dat Beijing minder streng wordt voor de techsector.

Salesforce sloot 3,6 procent hoger, nadat het bedrijf aankondigde afscheid te zullen nemen van tien procent van het personeel.

Amazon heeft een ongedekte lening afgesloten van 8 miljard dollar met verschillende kredietverstrekkers. Amazon zal de lening gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden. Het aandeel sloot iets lager.

Twitter is van plan om weer politieke advertenties toe te staan, nadat in 2019 de meeste van dergelijke advertenties werden verboden door het socialmediabedrijf.

S&P 500 index 3.852,97 (+0,75%)

Dow Jones index 33.269,97 (+0,40%)

Nasdaq Composite 10.458,76 (+0,69%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag hoger.

Nikkei 225 25.822,46 (+0,4%)

Shanghai Composite 3.156,81 (+1,1%)

Hang Seng 21.069,12 (+1,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0610. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0599 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0618 op de borden.

USD/JPY Yen 132,48

EUR/USD Euro 1,0610

EUR/JPY Yen 140,50

MACRO-AGENDA:

03:45 Inkoopmanagersindex diensten - December (Chi)

08:45 Consumentenvertrouwen - December (Fra)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (VK)

14:15 Banenrapport ADP - December (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - November (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten S&P - December def. (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Constellation Brands - Cijfers vierde kwartaal (VS)