Vandaag ook een bloedrode dag in New York, maar ondanks alles, plust in New York Phillips nog een procent extra, heb de laatste dagen redelijk wat flippen in geslagen, wat kan ik er morgen het beste ermee doen in deze onzekere tijden kort voor kerst ?????

Hangt er van af. Wanneer je gaat voor snelle korte ritten zou je nu of binnenkort kunnen verkopen. Er komt waarschijnlijk geen dividend en er is een lange herstelperiode nodig wil je met het dividend een redelijk rendement maken . Ook is er nog veel onzeker en er is vreselijk veel geld verbrand. Philips kan daarom nog best een stukje dalen. Beleg je voor de lange termijn? Kijk er dan vijf jaar niet meer na en de kans is groot dat je een mooi rendement maakt. Of de aankoopprijs dan een euro meer of minder is, maak dan weinig uit.Bb