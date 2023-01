Wall Street sluit hoger Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten, nadat de notulen van de Federal Reserve de verwachtingen bevestigden, hoewel de winsten van de ochtend wel terugliepen. De S&P500 index sloot 0,7 procent hoger op 3.852,50 punten. De Dow Jones-inex steeg 0,4 procent tot 33.269,77 en technologiebeurs Nasdaq klom 0,7 procent tot 10.458,76 punten. De notulen van de Fed bevestigden dat meer renteverhogingen kunnen worden verwacht en dat geen van de beleidsmakers nog rekening houdt met een mogelijke verlaging van de rente voor het einde van dit jaar. Eerder op de dag bleek dat de inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie van ISM in december van 49,0 naar 48,4 daalde, wat wijst op een sterkere krimp van de industriesector dan in november. Het aantal vacatures in december was intussen relatief stabiel. Cijfers van S&P Global lieten dinsdag ook al een sterkere krimp in de Amerikaanse industrie zien in december. Aan de cijfers van vanmiddag, van ISM, wordt echter meer waarde gehecht. De 'stieren' onder de beleggers zullen hopen dat de cijfers laten zien dat de Amerikaanse economie begint af te koelen, hoewel niet te veel, en dat dit de Amerikaanse centrale bank doet besluiten om de rente minder agressief te verhogen.



De grootste zorg is volgens marktanalist Richard Hunter van Interactive Investor wellicht dat het agressieve rentebeleid de Amerikaanse economie in een recessie jaagt. De Amerikaanse tienjaarsrente is inmiddels tot onder de 3,70 procent gedaald. De euro/dollar noteerde op 1,0599. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0546 op de borden. Olie werd 5 procent goedkoper op 72,84 dollar voor een vat WTI-olie in februari op de New York Mercantile Exchange. Een coronagolf in China en het krappere monetaire beleid in de Verenigde Staten roepen vrees op voor de wereldeconomie en de vraag naar olie. Bedrijfsnieuws Tesla sloot 5 procent hoger. Het aandeel verloor dinsdag nog ruim 12 procent, nadat de leveringen van elektrische auto's in het vierde kwartaal achter bleven bij de verwachtingen. RBC verlaagde het koersdoel voor Tesla van 225 naar 186 dollar. Microsoft verloor 4 procent op zorgen over groei bij de cloud-divisie Azure en het onderdeel Office 355. Apple eindigde 1 procent hoger, na een verlies van 3,7 procent een dag eerder. De marktkapitalisatie van de iPhone-maker sloot voor het eerst sinds 8 maart 2021 onder de 2 biljoen dollar. Zorgen over de vraag naar de producten van Apple maken beleggers voorzichtig. Rivian Automotive produceerde in 2022 24.337 voertuigen en miste daarmee zijn productiedoelstelling van 25.000 stuks. Het aandeel steeg 2 procent. Alibaba werd 13 procent meer waard, nadat Ant Group goedkeuring kreeg van de Chinese autoriteiten om vers kapitaal op te halen. Alibaba bezit 33 procent van Ant. Ook andere Chinese techbedrijven doen het goed, omdat het nieuws rond Alibaba wordt gezien als een bevestiging dat Beijing minder streng wordt voor de techsector. Salesforce sloot 3,6 procent hoger, nadat het bedrijf aankondigde afscheid te zullen nemen van tien procent van het personeel. Amazon heeft een ongedekte lening afgesloten van 8 miljard dollar met verschillende kredietverstrekkers. Amazon zal de lening gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden. Het aandeel sloot iets lager. Twitter is van plan om weer politieke advertenties toe te staan, nadat in 2019 de meeste van dergelijke advertenties werden verboden door het socialmediabedrijf. Bron: ABM Financial News

