Olieprijs verder omlaag

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is woensdag fors gedaald naar de laagste stand in meer dan drie weken, in een daling die volgens analisten samenhangt met vrees voor een wereldwijde recessie en een coronagolf in China. De februari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 5,3 procent lager op 72,84 dollar per vat. Dit is de laagste settlement sinds 9 december. Dinsdag ging de olieprijs ook al onderuit. Aanhoudende zorgen over een terugval van de wereldwijde economische groei dempen de verwachtingen voor de vraag naar olie. Agressieve verkrapping van het monetaire beleid door de Federal Reserve en andere grote centrale banken voedt de vrees voor een mondiale economische vertraging. Dit drukt volgens analisten de olieprijs. "We blijven lagere prijzen voorzien in de eerste helft van 2023, terwijl negatieve economische activiteit de wereldeconomie in zijn greep krijgt", aldus Peter Cardillo van Spartan Capital Securities. De organisatie van olie-exporterende landen OPEC plus Rusland zal lawaai maken over productieverlagingen, terwijl de dalende wereldwijde vraag de marktvraag zal drukken en de eenheid van de groep zal uitdagen, volgens Cardillo. Beleggers vrezen dat China zijn versoepeling van coronaregels kan terugdraaien omdat de het aantal besmettingen snel oploopt. Andere landen zijn daarom nu voorzichtig over het binnenlaten van Chinezen. De olieprijs blijft nog boven 70 dollar, wat een belangrijke grens is tussen een optimistische en een pessimistische markt, volgens Naaem Aslam van AvaTrade. Hij sluit een nieuwe "run" omhoog daarom niet uit. Donderdag zijn er wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Analisten verwachten gemiddeld een toename van 4,5 miljoen vaten ruwe olie. Bron: ABM Financial News

