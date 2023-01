Notulen: Fed voorziet geen rentedaling in 2023

quote: Bertus schreef op 4 januari 2023 21:04: Deze notulen zijn oudnieuws, ondertussen dalen de olie en gasprijzen in volle vaart, dus de inflatie is al hard aan het dalen, als we niet oppassen krijgen we deflatie, dus de korte rente blijft niet op dit hoge niveau maar gaat dalen, vandaar de grote stijging AEX de laatste dagen

Aan de kans op deflatie zit ik ook al enkele weken te denken. De energieprijzen zijn inderdaad heel snel aan het dalen wat zeker een impact gaat hebben op de komende CPI's.Wanneer we in augustus-september 2023 de YoY-cijfers over inflatie krijgen, kan ik mij moeilijk voorstellen dat er dan nog een inflatie is van meer dan 2%. Dit enkel al omdat de inflatie in dezelfde periode in 2022 enorm hoog was.De kans dat we in een loon-prijsspiraal gaan terechtkomen lijkt mij ook eerder klein.Persoonlijk verwacht ik dat de factoren die de inflatie zo hebben laten pieken (energieprijzen-onzekerheid conflict RUS-OEK-verstoorde supply-chains post-corona) verder gaan normaliseren in 2023.Tot de zomer hou ik nog rekening met renteverhogingen door zowel ECB als FED. Ze moeten enkel opletten dat ze niet te fel 'behind the curve' aanlopen.