Europese beurzen sluiten met winst

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, in afwachting van de Fed-notulen vanavond, en terwijl de olieprijs verder wegzakte.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 1,3 procent tot 439,99 punten, de Duitse DAX won 2,2 procent op 14.490,78 punten en de Franse CAC 40 klom 2,3 procent tot 6.776,43 punten. De Britse FTSE 100 eindigde 0,4 procent hoger op 7.581,19 punten.



"Ongeacht de ISM cijfers, en de Amerikaanse vacatures, zullen de notulen van de Fed waarschijnlijk bevestigen dat de Fed serieus blijft over het verder verkrappen van het beleid, zelfs als het tempo van renteverhogingen wordt vertraagd", stelde Swissquote.

Neel Kashkari van de Minneapolis Fed zei in een essay vandaag dat de Fed de rentes niet te snel weer moet verlagen. Als de Fed te snel verslapt, zoals het deed in de jaren 70, "dan zal de inflatie weer oplaaien", waarschuwt de centraal bankier. "Dat zou een kostbare vergissing zijn."

"De Duitse inflatiecijfers van gisteren gaven de Europese markten een impuls met het signaal van zwakkere prijsstijgingen, en de notulen van vandaag zullen waarschijnlijk de havikachtige visie bevestigen die momenteel overheerst bij de Fed", aldus IG.

De markt kreeg woensdag een reeks inkoopmanagersindices te verwerken voor de dienstensector. In de eurozone is de sector in december minder hard gekrompen.



Ook bleek dat de Duitse importprijzen in november op jaarbasis met 14,5 procent zijn gestegen, wat op maandbasis een daling van 4,5 procent betekende. Dat is een gunstig teken voor de toekomstige inflatie. Dinsdag bleek al dat de inflatie in december opnieuw is gedaald van 10 procent tot ruim 8 procent.

De Franse consumentenprijzen stegen in december ook iets minder hard. De inflatie bedroeg 5,9 procent op jaarbasis, tegen 6,2 procent een maand eerder.

De euro/dollar noteerde op 1,0618. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0546 op de borden.

Olie werd woensdag weer fors goedkoper, terwijl de gasprijs in Europa ook blijft dalen. Een vat WTI-olie werd 5 procent goedkoper. De Europese gasprijs daalde zelfs met meer dan 11 procent.

Bedrijfsnieuws

Ryanair steeg 2,4 procent, na het nieuws dat de Ierse prijsvechter in december meer passagiers vervoerde dan in dezelfde maand een jaar eerder, toen het vliegverkeer nog te lijden had onder de coronamaatregelen.

Prosus noteerde in Amsterdam 5,4 procent hoger dankzij de goede prestaties van Tencent op de beurs van Hongkong vanochtend. China lijkt het strenge beleid voor techbedrijven steeds wat verder te versoepelen.

Ook luxemerken LVMH en L’Oreal presteerden sterk met koerswinsten van respectievelijk 5,0 procent en 5,3 procent in Parijs.

Totalenergies verloor in Parijs 2,3 procent. Alstom won 6,5 procent.

In Frankfurt noteerde Deutsche Bank 5,6 procent hoger. Vonovia won 5,3 procent. RWE was met een verlies van 2,5 procent de sterkste daler.

BT Group overweegt zijn tarieven met 14 procent te verhogen, namelijk met de inflatie plus 3,9 procent, volgens Berenberg. Dit zou goed zijn voor de aandelenkoers, maar kan een politieke terugslag veroorzaken, volgens de analisten. Het aandeel won 5,1 procent.

Schneider Electric werd 5,2 procent duurder. Volgens Berenberg is het bedrijf aantrekkelijk in de huidige economische onzekerheid, dankzij zijn sterke positie in elektrificatie.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden rond sluitingstijd in Europa op winst. De toonaangevende S&P 500 index stond 1,4 procent hoger op 3.871 punten. De Nasdaq stond 1,1 procent hoger op 10.499 punten.