AEX derde dag op rij hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag weer met winst gesloten, voor de derde handelsdag op rij dit jaar.



De AEX index steeg 1,4 procent tot 717,51 punten, terwijl de AMX een winst van 0,5 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,7 procent.

Na de inkoopmanagersindices eerder op de dag, kijken beleggers nu uit naar de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed vanavond nabeurs.

De beleidskeuzes van de Fed zullen in 2023 volgens ING een belangrijke aanjager blijven van de dollar en wereldwijde trends op de financiële markten.



"De markt is vrij resoluut in het inprijzen van een verdere verkrapping door de Fed, met een rente van 4,95 tot 5,00 procent volgende lente of zomer", aldus economen van ING. Daarna verwachten zij dat er renteverlagingen volgen van in totaal 200 basispunten.

Neel Kashkari van de Minneapolis Fed waarschuwde woensdag dat de Fed niet te overhaast de rente moet verlagen en zo de fouten uit de jaren 70 te herhalen. Als de Fed te snel verslapt, "dan zal de inflatie weer oplaaien", waarschuwde de centraal bankier. "Dat zou een kostbare vergissing zijn."

Kashkari vindt daarom dat de Fed de komende vergaderingen de rente nog gewoon moet verhogen.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot rond de 3,70 procent.

De dienstensector in de eurozone is in december minder hard gekrompen, zo bleek vanochtend al. De inkoopmanagersindex steeg van 48,5 naar 49,8. In de VS daalde de inkoopmanagersindex juist, ofwel de krimp versnelde.

De Duitse importprijzen zijn in november op jaarbasis met 14,5 procent gestegen, wat op maandbasis een daling van 4,5 procent markeerde. De Franse consumentenprijzen stegen in december weer iets minder hard. Er was sprake van een stijging met 5,9 procent op jaarbasis, tegen 6,2 procent een maand eerder.

De euro/dollar noteerde op 1,0605. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0551 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0546 op de borden.

Olie werd woensdag 4,1 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 24 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Prosus met een koerswinst van 5,4 procent, na goede prestaties van het aandeel Tencent in Hongkong. DSM steeg 3,1 procent, terwijl Philips 3,3 procent won.

Shell leverde juist 3,6 procent in na een forse daling van de olieprijzen en was daarmee de enige daler onder de hoofdfondsen.

ABN AMRO steeg met 6,0 procent tot 14,52 euro, nadat Deutsche Bank het koersdoel voor de bank verhoogde van 16,00 naar 18,00 euro. Door de analistenconsensus is analist Benjamin Goy ervan overtuigd dat het vierde kwartaal ditmaal geen teleurstelling zal worden. De consensus mikt op een "redelijke" beloning voor aandeelhouders en een bescheiden groei van de nettorentebaten. Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees daarnaast nog op een koopaanbeveling van Exane BNP voor ABN AMRO. Het aandeel KBC werd juist op de verkooplijst geplaatst door Exane.

Air France-KLM steeg 4,5 procent, terwijl OCI 5,1 procent daalde.

Onder de kleinere aandelen won Sligro 2,4 procent na meevallende omzetcijfers. BAM steeg 4,6 procent en CM.com noteerde 5,5 procent hoger. Pharming daalde daarentegen 2,2 procent.

Het lokaal genoteerde Geojunxion presenteerde nieuwe opdrachten en steeg 2,3 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,0 procent hoger op 3.861,98 punten. De Dow Jones index won 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq handelde 1,0 procent in het groen.