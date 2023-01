Kashkari: Fed moet rente niet te vroeg weer verlagen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve moet ervoor waken de rente weer te snel te verlagen. Dit zei Neel Kashkari van de Minneapolis Fed woensdag in een essay. Hij vindt het nu nog te vroeg om te concluderen dat de inflatie heeft gepiekt. Wel erkent de bankier dat er steeds meer bewijs komt dat de prijsstijgingen inderdaad over hun top zijn. Maar als de Fed te snel verslapt, zoals het deed in de 70 jaren, "dan zal de inflatie weer oplaaien", waarschuwt de centraal bankier. "Dat zou een kostbare vergissing zijn." De Fed moet er echt van overtuigd zijn dat de inflatie "weer goed op weg" is naar de gewenste 2 procent. Op dit moment is Kashkari nog van mening dat de rente, in iedere geval tijdens de komende vergaderingen, verhoogd moet worden. "Totdat we er zeker van zijn dat de inflatie heeft gepiekt." Bron: ABM Financial News

