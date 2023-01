Salesforce ontslaat 10 procent van personeel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Salesforce

(ABM FN-Dow Jones) Salesforce is van plan om 10 procent van zijn personeelsbestand te ontslaan en om in bepaalde markten kantoren te sluiten. Dit bleek woensdag uit een document dat door het bedrijf bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission werd ingediend. De maatregelen maken deel uit van een reorganisatieplan van de Amerikaanse specialist in cloudsoftware om de kosten terug te dringen en de marges te verbeteren. Salesforce verwacht dat het herstructureringsplan ongeveer 1,4 tot 2,1 miljard dollar zal kosten, waarvan circa 0,8 tot 1 miljard dollar in het vierde kwartaal van boekjaar 2023 wordt verantwoord. Het bedrijf verwacht ongeveer 1 tot 1,4 miljard dollar uit te geven aan onder meer ontslagvergoedingen en andere bijkomende kosten. De kosten voor het sluiten van kantoren raamt Salesforce op ongeveer 450 tot 650 miljoen dollar. Beleggers reageren positief op de plannen en het aandeel lijkt woensdag bijna 5 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.