Aandeel Alibaba fors in de lift

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Alibaba heeft woensdag de wind in de rug, nu er meer bevestiging lijkt te komen dat de Chinese toezichthouders zich minder streng zullen opstellen richting de techsector. Juist dit strenge beleid was het afgelopen jaar één van de belangrijkste oorzaken waardoor de Chinese techsector onder druk stond. Nu het er steeds meer op lijkt dat Beijing dit beleid versoepelt, moedigt dit beleggers aan om weer in Chinese techaandelen te stappen. Ant Group, waarin Alibaba een belang heeft van 33 procent, kreeg woensdag goedkeuring van de autoriteiten om voor 10,5 miljard yuan, omgerekend ruim 1,4 miljard euro, aan vers kapitaal op te halen. Het aandeel Alibaba steeg woensdag voorbeurs op de NYSE met 6,5 procent. Bron: ABM Financial News

