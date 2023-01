Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag rond het middaguur hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,1 procent tot 438,78 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,2 procent op 14.353,18 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,5 procent op 6.724,76 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,5 procent hoger op 7.592,90 punten.

Beleggers kijken al vooruit naar de Fed-notulen die vanavond worden gepubliceerd.

"Er is sprake van optimisme onder beleggers aan het begin van het nieuwe jaar met zicht op nieuwe kansen en winsten", zei marktanalist Scott Sheridan van Tastyworks. "De onderliggende structurele problemen, zoals de hoge inflatie en de aanhoudende oorlog in Oekraïne, zijn er echter nog steeds", waarschuwde hij.

Het IMF startte het nieuwe jaar met de waarschuwing dat een derde van de wereldeconomie in 2023 een recessie zal doormaken, hetgeen de bedrijfswinsten zal drukken.

"We menen echter dat het risico op een recessie wordt overschat", vindt marktstrateeg Marko Papic van Clocktower Group

De markt kreeg woensdag een reeks inkoopmanagersindices te verwerken voor de dienstensector. De dienstensector in de eurozone is in december minder hard gekrompen. De index steeg van 48,5 tot 49,8. De Duitse, Italiaanse en Franse dienstensector krompen minder hard en de Spaanse dienstensector groeide in december zelfs nog iets harder.

De Duitse importprijzen zijn in november op jaarbasis met 14,5 procent gestegen, wat op maandbasis een daling van 4,5 procent betekende. Dat is een gunstig teken voor de toekomstige inflatie. DInsdag bleek de inflatie in december al gedaald.

De Franse consumentenprijzen zijn in december opnieuw iets minder hard gestegen. De inflatie bedroeg 5,9 procent op jaarbasis, tegen 6,2 procent een maand eerder.

De euro/dollar noteerde op 1,0620. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0551 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0546 op de borden.

Olie werd woensdag weer goedkoper, terwijl de gasprijs in Europa ook blijft dalen.

Bedrijfsnieuws

Ryanair daalde 0,6 procent, ondanks het nieuws dat de Ierse prijsvechter in december meer passagiers vervoerde dan in dezelfde maand een jaar eerder, toen het vliegverkeer nog te lijden had onder de coronamaatregelen.

Prosus noteerde in Amsterdam 4,3 procent hoger dankzij de goede prestaties van Tencent op de beurs van Hongkong vanochtend.

Ook luxegoederenconcers LVMH en Kering presteerden sterk met koerswinsten van respectievelijk 3,5 procent en 3,2 procent.

In Frankfurt noteerde Fresenius Medical 3,8 procent hoger, Merck steeg 3,7 procent en Zalando won 3,3 procent. RWE was met een verlies van 3,5 procent de sterkste daler.

Totalenergies verloor in Parijs 1,8 procent. Veolia Environment won 3,6 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,3 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,4 procent lager op 3.824,14 punten. De Dow Jones index sloot vlak op 33.136,37 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het rood.