AEX weer overtuigend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,0 procent op 715,00 punten.

"De Europese aandelenbeurzen reageren op de lagere rentes", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING, eveneens wijzend op Duitse inflatiecijfers van dinsdag die meevielen.

"Hoge temperaturen en het zuiniger omspringen met energie hebben de gasprijs doen kelderen, wat goed is voor de inflatie, de koopkracht van consumenten en uiteindelijk ook de rentes", zo stelde Wiersma. "We verwachten met de huidige ontwikkeling van de energieprijzen dat de inflatie wel eens veel sneller zou kunnen afnemen dan eerder ingeschat." Ook de olieprijzen daalden flink. Vanochtend koersten de olieprijzen ruim twee procent lager op 75,30 dollar.

Ook economen van Deutsche Bank merkten op dat de Duitse inflatiecijfers voor een positieve stemming zorgen op de Europese beurzen. In december kwam de infatie in Duitsland uit op 8,6 procent, wat lager was dan verwacht. In november bedroeg de inflatie nog 10,0 procent. "Goed nieuws dus voor beleggers die hopen dat de inflatiepiek achter de rug is", aldus de economen van Deutsche Bank. "De cijfers zorgen voor een redelijke rally in Europa."

Woensdag bleek dat de Franse inflatie daalde van 6,2 procent naar 5,9 procent en de stijging van de Duitse importprijzen nam ook nadrukkelijk af.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend tevens bekend dat de Europese dienstensector minder hard krimpt. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in december uit op 49,8 tegen 48,5 in november. Daarmee staat de index op het hoogste niveau in 4 maanden.

Volgens econoom Chris Williamson van S&P Global zpu dit wel eens kunnen betekenen dat de economische krimp milder uitvalt dan eerder gevreesd. Vooral over de ontwikkelingen in Duitsland was de econoom te spreken.

"Afnemende prijsdruk tempert de krimp", aldus Williamson.

Toch ziet de econoom weinig bewijs dat de economie op korte termijn zal terugkeren naar stabiele groei.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0615. De Amerikaanse tienjaarsrente daalt naar 3,70 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg Prosus met 4,4 procent, na goede prestaties van het aandeel Tencent in Hongkong, en DSM met 3,4 procent. Shell leverde juist 2,2 procent in na een forse daling van de olieprijzen.

ABN AMRO steeg met 4,7 procent tot 14,52 euro, nadat Deutsche Bank het koersdoel voor de bank verhoogde van 16,00 naar 18,00 euro. Door de analistenconsensus is analist Benjamin Goy ervan overtuigd dat het vierde kwartaal ditmaal geen teleurstelling zal worden. De consensus mikt op een "redelijke" beloning voor aandeelhouders en een bescheiden groei van de nettorentebaten. Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees daarnaast nog op een koopaanbeveling van Exane BNP voor ABN AMRO. Het aandeel KBC werd juist op de verkooplijst geplaatst door Exane.

PostNL schreef 2,8 procent bij, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore juist 4,3 procent verloor. OCI leverde 4,6 procent in.

Onder de kleinere aandelen won Sligro 3,2 procent na meevallende omzetcijfers. Pharming daalde met 1,1 procent.

Het lokaal genoteerde Geojunxion presenteerde nieuwe opdrachten en steeg 4,2 procent. Envipco en Veon gingen 6,5 en 7,0 procent lager.