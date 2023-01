Beursblik: meevallend vierde kwartaal Sligro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft in het vierde kwartaal meer omzet behaald dan verwacht. Dit concludeerde Degroof Petercam woensdag. De omzet van 702 miljoen euro lag 7 procent hoger dan analist Fernand de Boer had verwacht. "We zullen onze omzettaxaties bijwerken en onze winstverwachtingen aanscherpen", aldus De Boer woensdag. Degroof heeft een Houden advies op Sligro met een koersdoel van 18,00 euro. Het aandeel stijgt woensdag 2,5 procent naar 17,74 euro. Bron: ABM Financial News

