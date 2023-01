Dienstensector eurozone krimpt minder hard

(ABM FN-Dow Jones) De dienstensector in de eurozone is in december minder hard gekrompen. Dit bleek woensdag uit definitieve cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in december uit op 49,8 tegen 48,5 in november. Daarmee staat de index op het hoogste niveau in 4 maanden.

De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 47,1 in november naar 47,8 in december, zo bleek eerder deze week al.

De samengestelde index steeg hiermee van 47,8 naar 49,3, de hoogste stand in 5 maanden.

Econoom Chris Williamson van S&P Global zag de economie in de eurozone in december verder verslechteren, maar opnieuw in een duidelijk lager tempo. Dat zou volgens de econoom wel eens kunnen betekenen dat de economische krimp milder uitvalt dan eerder gevreesd. Vooral over de ontwikkelingen in Duitsland was de econoom te spreken.

"Afnemende prijsdruk tempert de krimp", aldus Williamson.

Toch ziet de econoom weinig bewijs dat de economie op korte termijn zal terugkeren naar stabiele groei.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.