Barclays haalt Heineken van verkooplijst

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft woensdag het advies voor Heineken verhoogd van Onderwogen naar Gelijkgewogen, terwijl het koersdoel van 86,00 naar 90,00 euro ging. Sinds het aandeel op de verkooplijst werd gezet in maart 2022, zijn vier van de zes negatieve scenario's voor Heineken uitgekomen. Zo trok de brouwer onder meer de margedoelstelling voor dit jaar in, vertraagden de prestaties in Nigeria in het derde kwartaal en liep de premie uit het aandeel. Na de beleggersdag van Heineken, keek Barclays opnieuw naar het aandeel en zag dat de risico's op korte termijn nu meer in balans zijn. Ook ziet de Britse bank ruimte voor een hogere marge in de tweede jaarhelft en in 2024, nu de inflatie lijkt te hebben gepiekt. Daarom werden het advies en het koersdoel verhoogd. Onder de Europese brouwers, geeft Barclays de voorkeur aan AB InBev, vanwege het opwaarts potentieel dat Latijns-Amerika volgens Barclays biedt, en omdat de schulden worden afgebouwd. Ook Carlsberg valt bij Barclays in de smaak. Het aandeel Heineken koerste woensdagochtend 2,2 procent hoger op 91,32 euro. Bron: ABM Financial News

