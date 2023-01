'Goede prestatie Sligro' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft een sterk vierde kwartaal achter de rug. Dit stelde ING woensdag, nadat Sligro met omzetcijfers kwam. In het afgelopen kwartaal boekte Sligro een omzet van 702 miljoen euro, een plus van krap 27 procent op jaarbasis. "Dat is 7,3 procent meer dan de 654 miljoen euro waarop de markt rekende", aldus analist Hans D'Haese van ING. Zelf ging hij uit van 683 miljoen euro. "Een goede prestatie", oordeelde D'Haese, waarbij Sligro erin slaagde om de omzet te laten stijgen in vergelijking tot de situatie voor de coronacrisis. Daarbij profiteerde Sligro wel van de hoge inflatie, waardoor de verkoopprijzen een stuk hoger lagen. ING heeft een Houden advies op Sligro met een koersdoel van 24,00 euro. Het aandeel Sligro steeg woensdag 2,4 procent naar 17,72 euro. Bron: ABM Financial News

