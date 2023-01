Prosus stijgt in hoger geopende AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,5 procent hoger op 710,67 punten. Onder de hoofdfondsen steeg Prosus met 3,4 procent, na goede prestaties van Tencent in Hongkong, en Heineken met 2,3 procent. Shell leverde juist 2,6 procent in na een forse daling van de olieprijzen. ABN AMRO steeg met 2,9 procent tot 14,27 euro, nadat Deutsche Bank het koersdoel voor de bank verhoogde van 16,00 naar 18,00 euro. TKH schreef 1,3 procent bij, terwijl oliedienstverlener SBM Offshore juist 2,9 procent verloor. Onder de kleinere aandelen won Sligro 2,3 procent na licht meevallende omzetcijfers. Pharming daalde met 1,6 procent. Bron: ABM Financial News

