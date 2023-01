Deutsche Bank verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 16,00 naar 18,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Benjamin Goy merkte op dat het trackrecord van ABN AMRO voor het vierde kwartaal vaak beroerd is. Desondanks werd het aandeel in november door de Duitse bank op de kooplijst gezet en kort daarna ook op de favorietenlijst. Door de analistenconsensus is Goy ervan overtuigd dat het vierde kwartaal ditmaal geen teleurstelling zal worden. De consensus mikt op een "redelijke" beloning voor aandeelhouders en een bescheiden groei van de nettorentebaten. Deutsche Bank verhoogde de eigen ramingen verder en kwam zodoende tot een hoger koersdoel. De Duitse bank is beduidend optimistischer dan de consensus. "We zien ABN AMRO als een aandeel dat in het beginstadium zit van een ommekeer", aldus de analist, wijzend op de "zeer" lage waardering van het aandeel. Het aandeel ABN AMRO sloot dinsdag op 13,87 euro. Bron: ABM Financial News

